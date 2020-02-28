Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на первого и второго ребенка

Москва, 28 февраля. Минтруд РФ разъяснил порядок назначения пособий в связи с рождением первого и второго ребенка малообеспеченным семьям. При обращении за выплатами на следующий год пособия, полученные в предыдущем году, учитываться не будут, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Минтруде, в некоторых регионах семьям отказали в назначении выплат в этом году, ссылаясь на то, что семьи уже получили пособия в 2019 году.

«Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка, которые семья получала в течение предшествующего года, не учитываются в ее доходе при обращении за назначением этих выплат на следующий год», — подчеркнули в министерстве.

Во все регионы, где были зафиксированы подобные случаи, Минтруд направил письмо, в котором подробно разъясняется порядок расчета среднедушевого дохода семьи для назначения органами соцзащиты таких выплат.

Добавим, в минувшую среду Федеральное агентство новостей сообщало, что Совет Федерации одобрил закон о расширении программы материнского капитала. Документ был подготовлен в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию.

Речь, в частности, идет не только о продлении срока действия соответствующих мер государственной поддержки до конца 2026 года, но и об их распространении на семьи, где появился первенец. Так, если ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, выплата составит 466 тысяч 617 рублей. Сумма капитала при рождении второго и последующих детей повысится до 616 тысяч 617 рублей.