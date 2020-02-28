Киев, 28 февраля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила против легализации «легких» наркотиков и проституции на Украине.

Свою точку зрения по этому вопросу политик высказала в эфире телеканала «Наш». Тимошенко отметила, что возможные доходы от легализации проституции и наркотиков не перекрывают потери от «краха человека».

«Брать налоги, по сути, с морального падения человека и с разрушения человеческой жизни… Вы меня извините, но не на Украине. Вы хотели бы свою дочь на такой работе? Это крах семьи и крах человека», — сказала она.

Тимошенко подчеркнула, что легализация «легких» наркотиков представляет собой «экономическое и духовное уничтожение». Она указала, что при этом не стоит путать пагубное употребление наркотических препаратов с применением их в медицине.

Лидер «Батькивщины» высказалась также по поводу разрешения в стране однополых браков. По мнению Тимошенко, такое решение должны принять сами украинцы путем референдума.

«Спросить у людей, хотят ли они. Если вносятся какие-либо изменения в конституцию — идите к людям и спрашивайте, как они настроены, а не за спиной у народа делайте то, что люди не воспринимают», — отметила политик.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Владимир Зеленский, будучи кандидатом на пост главы Украины в ходе своей предвыборной кампании весной прошлого года выступил за легализацию в стране проституции, марихуаны и игорного бизнеса, отметив, что «общество было бы не против и налоги бы платили». Зеленский добавил, что таким образом можно было бы «поднять» какой-нибудь город, в который «никто не приезжает».