Зеленский утвердил название «Дом» для вещающего на Донбасс телеканала

Киев, 28 февраля. Телеканал, вещающий на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, будет называться «Дом», сообщает портал «Детектор медиа», ссылаясь на источники.

По словам источников, логотип нового телеканала выполнен так, что название можно прочитать двумя различными способами — как «Дiм» (дом на украинском) и как «Дом».

Название канала утверждал лично президент Украины Владимир Зеленский. Презентация телеканала намечена на 2 марта.

В ноябре прошлого года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в феврале 2020 года планируется запуск украинского телеканала, который будет вещать исключительно на неподконтрольных Киеву территориях, передавал RT. По его словам, создание канала идет на базе телеканала UATV.

В СМИ позднее появилась информация, что телеканал возглавит бывший главный редактор «24 канала» Елена Трибушная. Однако по другим данным, она отказалась от этой должности.

На юго-востоке Украины с 2014 года длится гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итоги государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти решили развернуть против республик Донбасса военную операцию, в результате которой за годы боевых действий погибли тысячи человек.