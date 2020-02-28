Украинцы отказываются от мяса в пользу оплаты коммунальных услуг

Киев, 28 февраля. Жители Украины сокращают траты на продукты питания из-за высокой стоимости коммунальных услуг, сообщает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Как отмечает Дорошенко, украинцы в первую очередь предпочитают закрывать платежки по коммуналке, и только потом есть.

«В 2019 году цена на мясо выросла в среднем на 3%, и это значит, что у людей нет денег покупать его. В этом году цена также поднимется где-то на 3% именно из-за того, что денег на него не хватает», — подчеркивает финансовый эксперт.

Также он отметил, что украинский агробизнес вынужден закладывать в стоимость своих продуктов кредиты под 25% в гривне. В 2019 году правительство Украины выделило сельскому хозяйству 6,7 млрд гривен (около 18 млрд рублей), в этом — только 4 млрд гривен (около 10 млрд рублей). Украинские аграрии предлагали направить эти деньги на снижение НДС на продукты питания, что понизило бы кредитную ставку до 15%. Но их мнение было проигнорировано.

Ранее сообщалось, что 4 из 5 украинских пенсионеров получают пенсию менее 4 тыс. гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. Средняя пенсия на Украине составляет около 95 долларов. Всего в государстве живет около 11,5 млн пенсионеров. Каждый третий, согласно официальным данным, находится за чертой бедности.

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что в стране могут быть снижены пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, передает «Газета.ру». Она отметила, что на Украине лишь 5% работающих являются участниками негосударственного пенсионного обеспечения.