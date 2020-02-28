Водитель автобуса в Твери сломал ребенку руку, зажав ее дверьми

Тверь, 28 февраля. Водитель автобуса в Твери сломала руку 12-летнему ребенку, закрыв двери автобуса.

Школьник обратился с жалобами на боль в руке после того, как водитель автобуса ЛиАЗ зажала его, закрыв двери. Врачи диагностировали перелом руки.

Как выяснилось впоследствии, водитель на остановке на улице Орджоникидзе не пускала пассажиров в автобус, закрыв перед ними двери, в результате чего мальчик не успел войти и ему зажало руку.

«Автобус №55 прижал руку задней дверью и изначально водитель не пускала людей в автобус! И говорит, что я сломал заднюю дверь», — рассказал пострадавший.

В больнице мальчику наложили гипс и оказали необходимую медпомощь. О случившемся сообщили в ГИБДД. Детали происшествия устанавливает также региональный Следственный комитет. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Тверской области