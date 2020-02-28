Сирия, 28 февраля. В Даръа убит бывший полевой командир «Ансар ат-Таухид». Сирийские саперы обнаружили в Эль-Кунейтре тайник с боеприпасами и оружием боевиков «оппозиции», а также 100 килограмм гашиша. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным потеряли грузовиков боеприпасов на юге Идлиба, в Ракке одного военнослужащего при нападении неизвестных и в Эль-Кунейтре зачистили склад боевиков с оружием турецкого производства и наркотиками.

Армия Турции и союзные силы: направили к границе с провинцией Идлиб колонну тяжелой техники.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в подрыве грузовика с грузом нефти на юге провинции Ракка.

«Фатах аль-Мубин»: нанесли ракетный удар по конвою сирийской армии на юге провинции Идлиб.

Провинция Даръа

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные совершили нападение на бывшего члена вооруженной группировки «Ансар ат-Таухид». Согласно информации местного источника, боевики бросили самодельную взрывчатку в бывшего полевого командира в окрестностях города Даръа. Командир скончался на месте от полученных ран. Отметим, что в южных провинциях Сирии отмечается рост случаев нападений на представителей официальной власти и боевиков «оппозиции», которые пошли на примирение с официальным Дамаском в 2018 году. Серию покушений связывают с деятельностью непримиримых антиправительственных группировок, которые надеются дестабилизировать ситуацию в провинции.

Провинция Идлиб

Турецкое новостное агентство Sabah Gazetesi сообщает, что командование вооруженных сил Турции продолжает переброску войск и военной техники в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Боевики из состава оперативного штаба «Фатах аль-Мубин» нанесли ракетный удар по конвою сирийской армии с грузом боеприпасов, который направлялся в район ведения боевых действий в городе Саракиб на трассе М-5 Дамаск-Алеппо, о чем сообщило подконтрольно террористам новостное агентство «Ибаа». Официальные источники не подтверждают данную информацию.

Провинция Ракка

Как сообщает агентство Alk Habour, в юго-западной части провинции неизвестные взорвали грузовик с цистерной нефти у деревни Сафсафа. Груз нефти принадлежал компании «Хасам аль-Катарджи», которая по-прежнему осуществляет поставки нефти и топлива с восточного побережья реки Евфрат, оккупированные боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) в зоны контроля правительственной армии, на месте подрыва цистерны начался пожар, к месту инцидента направились машины пожарной службы. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за подрыв груза нефти, под подозрением как террористы «Исламского государства», так и боевики SDF, которые препятствуют вывозу топлива из зоны своей оккупации в регионы подконтрольные Дамаску.

В деревне Ресафа неизвестные совершили покушение на военнослужащего сирийской армии. Как передает портал Euphrates post, инцидент произошел к юго западу от города Ракка.

Провинция Эль-Кунейтра

В ходе работ по разминированию на юге Сирии, инженерные подразделения армии обнаружили крупный склад боеприпасов, предположительно принадлежавший одной из группировок так называемой «вооруженной оппозиции», которые действовали в провинции до 2018 года. Как передает государственное агентство SANA, саперы изъяли из тайника оружие, в том числе штурмовые винтовки и пистолеты, минометные снаряды, ракеты и медикаменты для оказания первой помощи. Все обнаруженное вооружение боеприпасы, в основном, турецкого производства. По данным репортера, в тайнике также обнаружены пакеты с гашишем общим весом в центнер.

1 Организация запрещена на территории РФ.