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Сирия новости 28 февраля 07.00: в Даръа убит командир «Ансар ат-Таухид», склад оружия и гашиша боевиков обнаружен в Эль-Кунейтре

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Сирия новости 28 февраля 07.00: в Даръа убит командир «Ансар ат-Таухид», склад оружия и гашиша боевиков обнаружен в Эль-Кунейтре

Сирия, 28 февраля. В Даръа убит бывший полевой командир «Ансар ат-Таухид». Сирийские саперы обнаружили в Эль-Кунейтре тайник с боеприпасами и оружием боевиков «оппозиции», а также 100 килограмм гашиша. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным потеряли грузовиков боеприпасов на юге Идлиба, в Ракке одного военнослужащего при нападении неизвестных и в Эль-Кунейтре зачистили склад боевиков с оружием турецкого производства и наркотиками. 

Армия Турции и союзные силы: направили к границе с провинцией Идлиб колонну тяжелой техники. 

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в подрыве грузовика с грузом нефти на юге провинции Ракка.

«Фатах аль-Мубин»: нанесли ракетный удар по конвою сирийской армии на юге провинции Идлиб.

Расстановка сил в Сирии

Провинция Даръа

Провинция Даръа

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные совершили нападение на бывшего члена вооруженной группировки «Ансар ат-Таухид». Согласно информации местного источника, боевики бросили самодельную взрывчатку в бывшего полевого командира в окрестностях города Даръа. Командир скончался на месте от полученных ран. Отметим, что в южных провинциях Сирии отмечается рост случаев нападений на представителей официальной власти и боевиков «оппозиции», которые пошли на примирение с официальным Дамаском в 2018 году. Серию покушений связывают с деятельностью непримиримых антиправительственных группировок, которые надеются дестабилизировать ситуацию в провинции.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Турецкое новостное агентство Sabah Gazetesi сообщает, что командование вооруженных сил Турции продолжает переброску войск и военной техники в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Боевики из состава оперативного штаба «Фатах аль-Мубин» нанесли ракетный удар по конвою сирийской армии с грузом боеприпасов, который направлялся в район ведения боевых действий в городе Саракиб на трассе М-5 Дамаск-Алеппо, о чем сообщило подконтрольно террористам новостное агентство «Ибаа». Официальные источники не подтверждают данную информацию. 

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Как сообщает агентство Alk Habour, в юго-западной части провинции неизвестные взорвали грузовик с цистерной нефти у деревни Сафсафа. Груз нефти принадлежал компании «Хасам аль-Катарджи», которая по-прежнему осуществляет поставки нефти и топлива с восточного побережья реки Евфрат, оккупированные боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) в зоны контроля правительственной армии, на месте подрыва цистерны начался пожар, к месту инцидента направились машины пожарной службы. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за подрыв груза нефти, под подозрением как террористы «Исламского государства», так и боевики SDF, которые препятствуют вывозу топлива из зоны своей оккупации в регионы подконтрольные Дамаску. 

В деревне Ресафа неизвестные совершили покушение на военнослужащего сирийской армии. Как передает портал Euphrates post, инцидент произошел к юго западу от города Ракка.

Провинция Эль-Кунейтра

Провинция Эль-Кунейтра

В ходе работ по разминированию на юге Сирии, инженерные подразделения армии обнаружили крупный склад боеприпасов, предположительно принадлежавший одной из группировок так называемой «вооруженной оппозиции», которые действовали в провинции до 2018 года. Как передает государственное агентство SANA, саперы изъяли из тайника оружие, в том числе штурмовые винтовки и пистолеты, минометные снаряды, ракеты и медикаменты для оказания первой помощи. Все обнаруженное вооружение боеприпасы, в основном, турецкого производства. По данным репортера, в тайнике также обнаружены пакеты с гашишем общим весом в центнер. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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