Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне

Вашингтон, 28 февраля. Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне. Такое заявление он сделал на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

«Свобода, а не социализм положила конец рабству, победила в двух мировых войнах и превратила Америку в луч надежды для всего человечества», — заявил Пенс.

Речь вице-президента была явно агитационной на фоне приближающихся всеобщих выборов в США. Несколько раз Пенс затрагивал тему социализма, жестко критикуя его.

Кроме того, он выразил мнение, что противостоящая республиканцам Демократическая партия стремится взять на вооружение «провалившуюся политику социализма». Тогда как, напомнил Пенс, глава Белого дома Дональд Трамп обещал, что «Америка никогда не станет социалистической страной».

Ранее историк Евгений Гурьев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что искажение западными странами результатов Второй мировой является частью их информационной войны против России.

По мнению историка, дополнительным поводом для попыток переписать историю стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будут праздновать 9 мая 2020 года.

В последнее время многие иностранные политики предпринимают попытки переписать историю. Особенно в этом преуспела Украина, которая объявила героями националистов, сотрудничающих с гитлеровскими войсками во время Второй мировой войны. В январе, к примеру, власти Ивано-Франковска устроили торжественное погребение украинца Михаила Мулика, который был участником дивизии СС «Галичина».