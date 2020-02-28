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Глава Apple считает, что власти Китая взяли коронавирус «под контроль»

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Глава Apple Тим Кук считает, что власти Китая берут коронавирус «под контроль»

Нью-Йорк, 28 февраля. Китайские власти берут ситуацию с коронавирусом под контроль, считает глава американской Apple Тим Кук.

Он утверждает, что настроен оптимистично. Как отмечает Кук, количество новых заболеваний снижается день за днем.

«Что касается деталей для iPhone, производящихся в Китае, то мы возобновили работу заводов. Эти предприятия теперь могут функционировать, несмотря на обстоятельства», — заявил Кук.

Ранее в Apple признали, что из-за последствий коронавируса, не рассчитывают добиться установленных показателей по прибыли за первый квартал 2020 года. Чрезвычайная ситуация в КНР повлияла на сборку и поставку смартфонов по всему миру.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. COVID-19 диагностирован у мужчины из города Тилбург, недавно посещавшего Италию, передает «Газета.ру».

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Источник: ТАСС
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