Власти Турции уточнили число погибших в сирийском Идлибе солдат

Анкара, 28 февраля. Власти Турции сообщили о том, что число погибших турецких солдат в сирийском Идлибе достигло 22.

Информацию о погибших подтвердило Министерство здравоохранения Турции.

Ранее военные источники сообщали о крупных потерях турецкой армии в результате ударов в районе города Серакиб в Идлибской зоне деэскалации. Данные о погибших разнились: от 78 до 32 солдат.

Позднее стало известно, что с 23.30 по местному времени на всей территории Турции введены ограничения на доступ к сервису Twitter для пользователей национального провайдера Turk Telekom. По данным военных источников, это было сделано «с целью недопущения распространения сведений о гибели турецких военнослужащих в Сирии».

Напомним, в четверг в СМИ появилась информация о том, что якобы подконтрольные Турции боевики захватили Серакиб. Однако позднее военный источник сообщил, что атаки боевиков на город были успешно отражены правительственными войсками САР. По словам источника, Серакиб находится под полным контролем Дамаска.

По данным администрация президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, глава МИД провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.