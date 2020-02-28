Анкара ограничила доступ к Twitter для сокрытия данных о гибели турецких военных в Сирии

Анкара, 28 февраля. На всей территории Турции введены ограничения на доступ к сервису Twitter со стороны национального провайдера Turk Telekom, чтобы не допустить распространения информации о гибели турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.

С 23.30 по местному времени на всей территории Турции введены ограничения на доступ к сервису Twitter, сообщает портал NetBlocks.org, отслеживающий сбои в Сети по всему миру.

«Подтверждено: Twitter стал недоступен в Турции с 11.30 вечера по местному времени для пользователей национального провайдера Turk Telekom после предполагаемого нападения на турецкие войска в Идлибе; другие социальные сети в настоящее время не затронуты», — говорится в сообщении портала.

По данным военных источников, доступ к Twitter перекрыли «с целью недопущения распространения сведений о гибели турецких военнослужащих в Сирии».

Ранее военные источники сообщили о крупных потерях турецкой армии в результате ударов в районе города Серакиб. Как сообщают различные источники в Сети, речь может идти о 78 убитых турецких военнослужащих. По другим данным, погибших — 32 солдата.

До сих пор Турция не озвучила официальные данные по потерям в Сирии.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что якобы подконтрольные Турции боевики захватили Серакиб. Однако позднее военный источник сообщил, что атаки боевиков на город были успешно отражены правительственными войсками САР. По словам источника, Серакиб находится под полным контролем Дамаска. Несмотря на регулярные атаки боевиков, в Серакибе продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.