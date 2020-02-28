Психолог Верченова рассказала, почему распадаются семьи после рождения ребенка

Москва, 28 февраля. Супружеские пары часто бывают неподготовлены к роли родителей, и их представления об отцовстве и материнстве зачастую не сопоставимы с реальностью. Семейный психолог Екатерина Верченова рассказала, почему распадаются семьи после рождения ребенка.

Как говорит психолог, появление ребенка — всегда новый этап в жизни семейства. Многие пары не готовы брать на себя новые роли и уделять меньше внимания друг другу.

«В их жизни появляется третий человечек, который требует очень много внимания. Такое смещение фокуса многие не выдерживают», — объясняет Екатерина Верченова.

Второй распространенной причиной распада семей, является несовпадение ожиданий от того, что значит быть родителем, и тем что это представляет собой в реальности. По словам психолога, из-за этого несовпадения у многих пар появляются тревоги, переживания и злость.

«Это напряжение необходимо куда-то выбросить, и чаще всего мы выбрасываем это на близких. Поэтому эта неготовность к родительской роли, неготовность к нагрузке, очень часто сказывается на отношениях партнеров», — резюмирует эксперт.

Психолог рекомендует заранее подготовиться к роли родителей, чтобы понять, готовы ли вы менять свою жизнь? Если ответ нет, то с ребенком, возможно, стоит немного подождать.

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