Американская журналистка ужаснулась видом «колодца в ад» в Мурманской области

Мурманск, 27 февраля. Американская журналистка Сабрина Стирвальт рассказала читателям Scientific American о самой глубокой скважине в мире, которая находится в Мурманской области. По ее словам, ей внушает страх уже само существование скважины, которую местные называют «колодцем в ад».

«Прежде чем образ сверхглубокой дыры начнет преследовать вас в ночных кошмарах, постарайтесь запомнить, что диаметр этой скважины составляет всего около 23 сантиметров. То есть вы попросту не сможете в нее упасть», — успокаивает своих читателей американка.

По словам Стирвальт, проект давно законсервирован. Однако на сегодняшний день это все еще самая глубокая скважина, когда-либо выкопанная человеком.

Сейчас скважина тянется на 12 тысяч 262 метра вглубь земли, передает «Царьград». Ученые же планировании пробурить скважину до 14,5 тысячи метров. У них не вышло: бур буквально плавился, поскольку температура достигала 180 градусов по Цельсию.

Ученые надеялись получить данные о земной коре, определить, как формировалась и менялась внешняя оболочка планеты. Американская журналистка сделала еще пару предположений, для чего могла понадобиться столь глубокая скважина: для добычи горючих ископаемых или поиск нейтрино.

По словам журналистки, местные жители называют скважину «колодцем в ад». Она также отметила, что в Сети есть сообщения о «воплях из Кольской сверхглубокой скважины», однако в своем материале она не стала детально останавливаться на этой теме.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что американские ученые разгадали загадку одного из самых необычных тел Солнечной системы — Энцелада. Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна, он был открыт еще в 1789 году астрономом Уильямом Гершелем. Два века объект оставался малоизученным, пока детально исследовать его не удалось при помощи межпланетных зондов «Вояджер». Однако совершенно по-новому взглянуть на этот необычный ледяной мир удалось лишь в 2005 году, когда до Сатурна добрался американский научный зонд Cassini.