РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

Москва, 27 февраля. Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН Юрием Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», — заявил Самусь.

Как утверждает астрофизик, почти 40% астрономических снимков будут испорчены отраженным солнечным светом от спутников американского предпринимателя. По его словам, инициативу российской стороны поддерживают европейские коллеги, в частности из Португалии.

Starlink — спутниковая сеть, потенциально способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. В рамках программы планируется запустить около 12 тыс. спутников.

Ранее сообщалось, что специалисты из Space X не сумели посадить первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу. При помощи ракет Falcon 9 на орбиту доставляются спутники Starlink.