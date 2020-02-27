Турецкая армия потеряла десятки солдат в результате ударов в районе Серакиба

Дамаск, 27 февраля. Военные источники сообщают о крупных потерях турецкой армии в результате ударов в районе города Серакиб.

На данный момент Анкара не озвучила официальные данные по потерям в Сирии. Как сообщают различные источники в Сети, речь может идти о 78 убитых турецких военнослужащих. По другим данным, погибших — 32 солдата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирает заседание Совета безопасности страны по ситуации в Сирии.

Ранее в Сети появилось видео, как турецкие военные укрываются от бомбежки в Сирии.

Напомним, Идлиб — единственный регион Сирии, часть которого все еще находится под контролем боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации. Город Серакиб был освобожден сирийской армией 5 февраля.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что якобы подконтрольные Турции боевики захватили Серакиб. Однако позднее военный источник сообщил, что атаки боевиков на город были успешно отражены правительственными войсками САР. По словам источника, Серакиб находится под полным контролем Дамаска. Несмотря на регулярные атаки боевиков, в Серакибе продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.