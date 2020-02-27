Группа турецких военных погибла при взрыве бомбы на севере Сирии

Дамаск, 27 февраля. Четверо турецких военнослужащих погибли в результате взрыва бомбы в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии.

Отмечается, что турецкие военные погибли в сельской местности района Рас-эль-Айн, провинция Хасака.

Напомним, в октябре 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок на территории Сирии. Впоследствии российские, сирийские и турецкие военнослужащие начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.