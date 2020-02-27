Глава ВОЗ похвалил Россию за «агрессивные меры» против коронавируса

Москва, 27 февраля. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил усилия России и нескольких других стран в борьбе с коронавирусом COVID-19.

«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — цитирует РБК слова главы ВОЗ.

По его словам, это не дает гарантии, что коронавирус вскоре не может появится в этих странах. В пример он привел Финляндию и Швецию, где первые заболевшие появились только в эти дни.

«Нужен комплексный подход. Каждая страна должна быть готова к тому, что в ней появится первый заболевший. Никто от этого не застрахован», — подчеркнул Гебрейесус.

Глава ВОЗ в очередной раз добавил, что, несмотря на глобальный характер распространения заболевания, объявлять COVID-19 пандемией пока рано.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. По данным на 27 февраля, всего в мире инфекцией заразились 82 554 человек, выздоровели — 33 240, а умерли — 2810, передавала «Газета.ру».

Ранее в четверг Гебрейесус сообщил, что количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-2019 за пределами Китая достигло 3 474. Из них 54 человека скончались, передавал RT.

Как сообщал заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин, испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля. По его словам, разработка вакцины идет синхронно с другими странами. Некоторые китайские вакцины уже тестируют на животных. Как объяснил заместитель государственного комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь, для создания новой вакцины эксперты должны выбрать подходящий штамм вируса.