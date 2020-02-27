Большая часть украинцев хочет возвращения русского языка в школы

Киев, 27 февраля. Социологи выяснили отношение украинцев к праву обучения на русском языке и общения на нем с должностными лицами. Более 30% граждан Украины поддержали обеспечение данного права.

Исследование общественного мнения провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, 33% респондентов высказались за обеспечение русскоязычным гражданам Украины право обучаться на русском языке на территории всей страны. 40% высказались за обеспечение данного права в областях, где большинство жителей использует русский язык.

Исходя из этого, 73% опрошенных выступили за право обучаться на русском языке либо в целом на Украине, либо в русскоязычных регионах. Отмечается, что лишь 24% украинцев не высказались против данного права.

В данном опросе приняли участие 1,5 тыс. украинцев старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что более 50% россиян и 48% украинцев выступают за открытые границы между странами. Отмечается, что результаты исследования показали, что 42% граждан РФ относятся к украинцам положительно, а 47% — отрицательно. На Украине к России положительно относятся 49% опрошенных, негативное мнение о РФ наблюдается у 39% респондентов.

Также КМИС провел опрос украинцев касаемо открытия рынка земли. Оказалось, что лишь 15% украинцев поддерживают инициативу введения рынка земли на референдуме. Против продажи земли выступает более 62% граждан Украины. Отмечается, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года, процент сторонников открытия рынка земли только снижается: 22% в ноябре, 19% — в декабре, 15% — в феврале.