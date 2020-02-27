Премьер Украины пригрозил украинцам проблемами за неуплату налогов

Киев, 27 февраля. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил украинцами, которые отказываются честно платить налоги. По его словам, таким «хитрецам» работать будет не комфортно.

Глава украинского правительства опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео, в котором предупредил уклонистов от налогов о серьезных проблемах.

Он подчеркнул, что «украинское государство должны защищать бизнес, который работает «в белую».

«Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких хитрецов мы обнаружим и работать им точно будет не комфортно», — заявил Гончарук.

Ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба (ГНС) Украины официально призвала украинских граждан уже до 30 апреля нынешнего года подать в соответствующие инстанции декларации о доходах с учетом кардинальных изменений, принятых на днях Верховной радой. Согласно одобренному парламентом плану, отныне о своем финансовом состоянии обязан докладывать каждый совершеннолетний житель страны, получивший в подотчетный период либо денежные средства, либо движимое или недвижимое имущество.

Один их пунктов нововведения предусматривает необходимость декларирования подарков от друзей и родственников, а специальное положение в отдельных случаях разрешает взымать налоги даже с безработных лиц.

Эксперты Федерального агентства новостей полагают, что подобная практика приведет к так называемому «фискальному произволу» и окончательному обнищанию сотен тысяч украинцев.