Вайкуле рассказала об особой «химии» между ней и Пугачевой

Москва, 27 февраля. Певица Лайма Вайкуле поделилась откровениями о своих отношениях с Аллой Пугачевой.

В программе «Вечерний Ургант» Лайма Вайкуле рассказала, как ей удается находить общий язык с Пугачевой. Она отмечает, что сотрудничество с Примадонной не вызывает никаких сложностей. Летом они сняли совместный вайн, идея которого, по словам Вайкуле, появилась спонтанно. Латвийская певица говорит, что даже не знала, что они будут говорить в кадре.

«Я ныряю в эту сетку, но еще не знаю, что Алла будет отвечать», — вспоминает певица.

По ее мнению, простота в работе с Пугачевой объясняется «химией» между ними.

«Мы два Овна», — отметила Вайкуле.

Несмотря на дружбу, исполнительницы еще никогда не выступали дуэтом. Как говорит Лайма Вайкуле, возможность спеть дуэтом в будущем не исключается.

Также в «Вечернем Урганте, певица рассказала за что на нее держит обиду известный танцовщик Михаил Барышников. Вайкуле хотела задействовать живущего в США Барышникова в своем видеоклипе, однако забыла ему позвонить, несмотря на договоренность. По словам танцовщика, Вайкуле — единственный человек, который «не отзвонился ему в Америке».

Ранее пользователи Сети обсуждали появление на публике обнимающихся Вайкуле и Максима Галкина, супруга Пугачевой. Юморист вместе с Вайкуле исполнил музыкальный номер на праздновании юбилея оперной певицы Хиблы Герзмавы.

Недавно Лайма Вайкуле заявила, что приняла решение временно отказаться от путешествий из-за эпидемии коронавируса. Как отмечает латвийская певица, теперь она боится летать самолетами. Певица боится находиться на борту самолета из-за риска подхватить коронавирус.