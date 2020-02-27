Историки и политологи сравнили современный Евросоюз с «гитлеровской коалицией»

В четверг, 29 февраля, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Современный Евросоюз и нацистская Германия: что общего у тех, кто атакует Россию». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие историки, политологи и политики. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Открывая работу пресс-конференции, он рассказал о том, что коллективные нападки стран современной Европы на Российскую Федерацию — это во многом следование «заветам» «Евросоюза», сформированного еще Адольфом Гитлером перед нападением на СССР. Поводом же для организации круглого стола стало решение Европарламента об уравнивании ответственности за развязывание Второй мировой войны между СССР и нацистской Германией.

Первому слово было предоставлено писателю Армену Гаспаряну. Он выступил перед участниками конференции по видеосвязи из Москвы. В своей речи он заявил, что против Советского Союза в 1941 году воевала вся объединенная Европа.

«Однако сейчас все пытаются представить так, будто против нашей страны воевала только Германия. Между тем, это не так. Кого там только не было: боснийцы и хорваты, бельгийцы и голландцы, шведы и финны. Но чтобы не быть призванными к ответу за преступления фашистов, европейские страны в 1944 году стали объявлять войну Гитлеру – тогда, когда уже не оставалось никаких иллюзий по поводу его скорого проигрыша», — сказал писатель.

Следующим выступил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич. Он согласился с мнением Гаспаряна и добавил, что на фоне главного противника СССР — нацистской Германии — остальные участники «гитлеровской коалиции» с высоты пройденных лет смотрятся не так колоритно, и поэтому их вклад в военную машину фашизма незаслуженно замалчивается. По его словам, условный нейтралитет в войне сохраняли лишь Швейцария, Португалия и Турция — но и тот был дружественным по отношению к Гитлеру.

«Практически все остальные европейские государства через ту или иную форму инкорпорации воевали на стороне нацистов, — заявил ученый. — После победы этот факт всячески замалчивался по понятным причинам. Довольно интересная ситуация сложилась в Прибалтике: когда мы победили в войне, было принято говорить о латышских и эстонских дивизиях, воевавших на стороне Красной армии. Однако то, что те же латыши и эстонцы, воевавшие под Нарвой и Даугавпилсом, состояли в рядах СС, не афишировалось. Тем не менее, прошлое, столь старательно забываемое, все равно нас догнало — и сегодня мы видим марширующих ветеранов-нацистов в странах Балтии».

Историк и автор книги «Охота за полярными конвоями» Евгений Гурьев заявил, что уровней вовлечения в гитлеровский «Евросоюз» было несколько. Первый – самый широкий и очевидный – «союзнический». На нем находились такие страны, как Италия, Болгария, Финляндия. Именно они отправляли свои дивизии на Восточный фронт.

«Второй уровень — «добровольческий», — продолжил историк. — Могу привести занятные цифры: в войсках СС воевали 26 иностранных дивизий — 500-600 тысяч человек — укомплектованный по национальному принципу. А еще от 2 до 2,5 млн человек из разных стран полностью на добровольных началах воевали в рядах Вермахта».

Помимо этого, по словам Гурьева, были страны, предоставившие гитлеровцам свою промышленность (Австрия, Франция, Чехословакия) и ресурсы (эльзасский уголь, финский никель).

Интересную позицию по вопросу критики советской власти за якобы развязывание Второй мировой войны высказал бывший губернатор Камчатской области и секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев. Он назвал историю лженаукой и обвинил российских публицистов 90-х годов в том, что именно они первыми начали демонизировать СССР и, в частности, оправдывать генерала-предателя Андрея Власова.