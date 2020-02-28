Сирия, 28 февраля. Сирийская армия освободила ряд поселений поселения на севере Хамы от исламистских бандформирований и продвигается в долину Аль-Габ. Боевики «оппозиции» предприняли попытку контрнаступления в Идлибе у города Серакиб. Беспилотник Израиля убил гражданского в Эль-Кунейтре.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, на юге Идлиба в районе Серакиба потеряли трех офицеров и БМП, в Хаме продвигается в долине Аль-Габ, оттесняя террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», перекрыли для движения гражданского транспорта трассу М-5.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают из ПЗРК самолеты ВВС Сирии в воздушном пространстве на юге Идлиба, потеряли трех военнослужащих.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступила из нескольких поселков в долине Аль-Габ на севере Хамы, заняла прежние позиции у деревни Тарнаба и Кансафра.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Дейр-эз-Зоре провели рейд в городе Шхиль и задержали несколько десятков человек, в Ракке насильно вербуют юношей и девушек в отряды самообороны.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в подрыве автомобиля в зоне контроля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли в Ракке позиции правительственных сил.

Провинция Алеппо

В районе города Аль-Атариб продолжились боевые действие против боевиков «вооруженной оппозиции» и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передал портал Step News, утром ВВС Сирии нанесли серию ракетных ударов по линиям снабжения террористов в окрестностях города.

Как передает портал Masar Press Net, в центре города Аль-Баб был взорван автомобиль. Четыре человека были доставлены в городской госпиталь с осколочными ранениями. Прибывшие на место силы внутренней безопасности оцепили район и провели рейд в окрестных кварталах. В установке самодельной бомбы в машину обвиняют курдских боевиков их состава «Сил освобождения Африна».

По данным РИА Новости, сирийская армия ограничила движение по трассе М-5 из-за атак протурецких боевиков. Как передал военный источник, находящийся на месте, движение гражданского транспорта было ограничено для безопасности мирных жителей. Отметим, что трассу, которая связывает провинции Алеппо и Дамаск, официально удалось открыть только 22 февраля, после того как силы Башара Асада сумели зачистить от террористов западные окраины города Алеппо и прилегающие районы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Три боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) пострадали при подрыве автомобиля на востоке провинции Дейр-эз-Зор, о чем сообщает агентство HHH News. Курды подозревают, что машину заминировали террористы «Исламского государства».

Пресс-центр SDF сообщил, что учебно-тренировочный лагерь «Академия мучеников Агида» выпустил 130 новобранцев, прошедших курс подготовки. Такой прирост выпускников связан с развернутой широкомасштабной компанией насильных вербовок, которую проводят курдские боевики с конца октября 2019 года, когда из их отрядов дезертировали сотни боевиков и группировка понесла тяжелые потери в столкновениях с турецкой армией и союзными силами в зоне их операции «Источник мира».

Позднее SDF провели рейды в городе Дейр-эз-Зор, в районах Джура и Аль-Касра. Как сообщает новостное агентство Halab Today, «Демократических силы Сирии» (SDF) арестовали нескольких мирных жителей, которые уклонялись от обязательной службы в рядах «Отрядов народной самообороны» (YPG). В городе Шхиль после обысков в домах у жителей, курды заключили под стражу 46 человек, которых обвинили в пособничестве террористам ИГ1.

Провинция Идлиб

Ночью боевики протурецких формирований предприняли попытку контратаки на позиции сирийской армии в районе города Серакиб. Как сообщает РИА Новости, подразделения армии сумели успешно отразить нападение. Город находится под полным контролем САА, инженерные подразделения ведут работы по разминированию и восстанавливают разрушенную террористами инфраструктуру жилых кварталов.

Тем не менее, государственное агентство SANA передало, что в окрестностях Серакиба продолжились бои с отрядами «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Самолеты ВВС Сирии атаковали укрепления группировки и склады боеприпасов. Вечером поступила информация о гибели трех высокопоставленных офицеров сирийской армии в окрестностях города, о чем сообщил неназванный источник Сирийского центра мониторинга и исследований. Официальные СМИ потерь армии в личном составе не подтверждают.

Позже репортеры телеканала «Россия-24» передали, что турецкая армия обстреливает позиции сирийских правительственных войск и ВВС из ПЗРК, вынуждая авиацию отстреливать цели с применением тепловых пушек. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» вернулись на прежние позиции у поселений Тарнаба и Кансафра.

Как передает агентство Muraselon, армия Башара Асада зачистила от исламистских бандформирований высоты Аль-Барагаси и вершины Наби-Тахрир, Тель аш-Шейх Тах и Тель-Альда. По информации телеканала Al-Ikhbariya, САА также освободила деревни Кафр-Муса, Каукаба и Кафр-Увейд и преследует террористов в соседних районах.

Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего заверил, что ситуация в Идлибе «развивается в пользу Турции». По данным Telegram-канала Directorate 4, ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою с грузом боеприпасов, который направлялся в зоны контроля террористов.

Провинция Ракка

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), у поселения Абди-Кава к северу от города Тель-Абъяд военнослужащие турецкой армии открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям САА. В результате обстрела были ранены два солдата. Источник также сообщает, что подполковник подразделения был застрелен турецким снайпером.

Неизвестные подожгли автомобиль боевиков «Демократических сил Сирии» в поселке Аль-Карша в юго-восточной части провинции. Как передал портал Alk Habour, боевики подозревают, что машину подожгли террористы «Исламского государства». Не исключено, что пожог совершили и наиболее радикально настроенные жители Аль-Карши. Отношения с местным арабским население у курдских оккупантов стремительно ухудшаются на фоне развернутой SDF кампании насильных вербовок в ряды «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Провинция Хама

ВВС Сирии совершили боевой вылет на север провинции и атаковали позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на стыке административных границ провинций Идлиб и Хама, разрушив опорные пункты группировки у поселений Каркур, Ас-Сирмания, Аль-Мишах и аз-Зияра,как передал портал Step News.

Агентство Massar Press Net сообщает, что после массированных ударов с воздуха и артиллерийских обстрелов позиций исламистов, САА удалось освободить поселения Анкауи и Калидин, расположенные у долины Аль-Габ. Ранее на ключевые участки фронта в провинции были переброшены подразделения 4-й механизированной дивизии, Республиканской гвардии и Сил национальной обороны.

Подразделения армии Башара Асада продвигаются в долине Аль-Габ на севере провинции, которая долго время была оккупирована «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированными группировками. Как сообщает агентство SANA, военнослужащие взяли под свой контроль деревню Хаваш и Аль-Хавиджа после непродолжительных боев с отрядами террористов.

Провинция Эль-Кунейтра

В поселке Хадер на юге провинции мирный житель погиб в результате авиаудара по его автомобилю, который нанес беспилотник «Армии обороны Израиля» (ЦАХАЛ). Ка сообщает государственное новостное агентство SANA, пресс-служба ЦАХАЛа пока со своей стороны никак не комментирует произошедшее. За последний месяц это уже четвертая атака Израиля на позиции «Катаиб Хезболла» и «Хашд Шааби» в Сирии. 23 февраля израильские ВВС также нанесли удары по целям в районе Дамаска. Тель-Авив подтвердил, что в Сирии были атакованы объекты «Палестинского исламского джихада», в результате чего скончались два бойца.

1 Организация запрещена на территории РФ.