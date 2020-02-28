ФАН публикует новые сведения о связях Дениса Короткова с террористами ИГИЛ

«Новая газета» не смогла опровергнуть опубликованные Федеральным агентством новостей сведения о связях сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Бывший член ИГИЛ рассказал ФАН, в чем либеральный журналист оказался неправ, и почему Коротков до сих пор поддерживает террористов.

Издание Дмитрия Муратова «Новая газета» и корреспондент Денис Коротков неоднократно заявляли, что Федеральное агентство новостей сфабриковало материалы, доказывающие их связь с террористами «Исламского государства».

Неубедительным называлось интервью, которое корреспонденты ФАН взяли у бывшего члена ИГИЛ в Сирии. Человек, который в тексте был назван Малифом (имя было изменено), подробно рассказал о том, как Денис Коротков взаимодействовал с «Исламским государством», получая от представителей террористической организации информацию о «подвигах» боевиков и позициях русских.

Как выяснилось позже, полученные данные сотрудник «Новой газеты» использовал для написания своих журналистских материалов. Со своей стороны Коротков также снабжал террористов информацией о русских, воевавших против ИГИЛ в Сирии. Интервью вышло в первой части большого расследования ФАН о том, как США сотрудничали с ИГИЛ для незаконной добычи и контрабанды нефти и газа.

Жалкие оправдания «Новой газеты»

Комментируя статью Федерального агентства новостей в интервью интернет-изданию «Город 812», сотрудник «Новой газеты» назвал Малифа «чуваком с полотенцем на голове», который «мало походит на араба».

«Если представитель радикального ислама выступает с чисто выбритым лицом и закуривает в кадре — как это понимать? Я Вас уверяю, дальше смотреть большого смысла нет», — пытается доказать неубедительность интервью с Малифом сотрудник либерального СМИ.

А 10 февраля редакция либерального СМИ и лично Денис Коротков подали иск к Федеральному агентству новостей о защите чести и деловой репутации, чтобы в судебном порядке оспорить материалы ФАН, доказывающие связь либерального журналиста с представителями террористической организации «Исламское государство». «Новая газета» требовала опровергнуть опубликованные сведения и удалить статьи.

Малиф — реальный человек

По просьбе редакции ФАН наш стрингер в Сирии связался с Малифом и показал ему материалы «Новой газеты» и «Города 812», в которых его интервью называется неубедительным. Публикуем записанные на видео комментарии бывшего боевика ИГИЛ.

«СМИ сказали, что я говорил неубедительно. Хочу вас спросить, насколько убедительно я должен говорить, как меня насильно затащили в ИГИЛ. Насколько я должен убедительно говорить, как мой отчим меня и моих родных, мою мать завез туда, где война, чтобы какие-то люди в России посчитали это убедительным», — возмутился собеседник ФАН.

Малиф назвал свое настоящее имя, которое до этого предпочитал не раскрывать. Его зовут Хасанов Шерзод Музафарович. Родился он в городе Ташкент 13 ноября 2001 года.

«Этот человек [Денис Коротков] пишет, что я вру, потому что я не араб. А когда я говорил, что я араб? Я этого не говорил. Я знаю арабский. Я ему учился. Я его учил в Египте, я его учил здесь. Я в ИГИЛ проходил много подготовочных лагерей. В городе Ракка, в Табке. Я называю настоящие имена командиров ИГИЛ: Абу Хайдар аль-Туниси, Абу Джафар аль-Дагестани, Абу Хамза и другие. Но там пишут, что я вру», — отвечает на обвинения «Новой газеты» Хасанов.

Ответ Денису Короткову

Бывший член ИГИЛ еще раз подтвердил, что переписывался с Денисом Коротковым и сообщал ему данные об «успехах» и «победах» террористов, а также о позициях русских.

«Этот человек говорит, что я говорю неправду, что я не умею ловить связь. Я говорю хорошо по-арабски, по-русски. Этому, связь ловить, меня учили в муаскар аль-аскери (араб. военный лагерь) в Табке. Если мне сейчас дать оборудование, я могу показать», — говорит Хасанов.

Собеседник ФАН также объяснил свое «чисто выбритое лицо» и вредную привычку курить, которые, по мнению Короткова, не могут быть у «представителя радикального ислама».

«Этот человек (Денис Коротков. — Прим. ФАН) еще говорит, что я обманываю, потому что у меня нету бороды. У меня борода плохо растет, клочками, некрасиво. Поэтому я, когда был в ИГИЛ, не брился, а когда я уже из ИГИЛ ушел, я стал бриться. Потому что я уже гражданин, мирный человек, я не хочу отличаться от других. Еще там говорят, что я курю, поэтому я обманываю: в ИГИЛ не курят. Я курить начал уже потом. Я уже говорил об этом, что я не хочу уже жить как ИГИЛ, я не хочу больше воевать. Ну, в ИГИЛ то, что не курят, это все неправда. Я потому что своими глазами видел, [как] некоторые братья курили, потребляли шишу (гашиш. — Прим. ФАН), каптагон — медицинские такие таблетки, хотя это по исламу нельзя. Но я сейчас курю. Разве это что-то значит?» — задает риторический вопрос Шерзод Хасанов.

«Коротков до сих пор с ИГИЛ»

Собеседник ФАН уверен, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков до сих пор поддерживает контакты с остатками «Исламского государства» и поддерживает террористическую организацию.

«Ну, понятное дело, что этот человек живет сейчас в России, у него проблемы из-за того, что я говорил. Я сейчас больше не ИГИЛ, я мирный человек. Я работаю, я техникой занимаюсь. Я работаю, [могу] что-то починить, такие дела. Но он до сих пор с ИГИЛ, я это знаю, потому что его реакция на то, что я говорил, от этого было понятно. И это [что Коротков поддерживает ИГИЛ] было понятно, когда я еще с ним переписывался. И я говорил чистую правду. И это знает Коротков», — завершает свой ответ Шерзод Хасанов.

Последовательная поддержка терроризма

Информация, которую ФАН сообщил Шерзод Хасанов, — не единственное доказательство сотрудничества Дениса Короткова с террористами ИГИЛ. Например, можно вспомнить, что в сентябре 2017 года рядом с телами уничтоженных террористов находили распечатанные на официальных бланках «Исламского государства» материалы петербургского журналиста. Причем на одной из страниц был от руки написан личный номер Дениса Короткова. Соответствующее фото публиковал Telegram-канал Directorate4.

Денис Коротков также известен тем, что опубликовал на сайте «Фонтанки.ру» личные данные летчиков ВКС РФ с описанием способа их получения, чем позднее пытались воспользоваться подпольные ячейки «Исламского государства» в Уфе.

Корреспондент «Новой Газеты» может быть причастен к совершению преступлений, совершенных во время службы в МВД (40-й отдел Фрунзенского района) на должности оперативника. Источники ФАН рассказали, что Денис Коротков «крышевал» наркоторговцев, а также применял насилие по отношению к задержанным. Одному из подозреваемых бывший оперативник прострелил коленки и оставил калекой на всю жизнь. Однако дело замяли и всего за 5000 долларов. О его существовании напоминает только отказ в возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий и нанесения тяжких телесных увечий подозреваемому. Документ хранится в архивах Петербургской прокуратуры. Хорошие связи в криминальном мире и правоохранительных органах позволили познакомиться Короткову с радикальными исламистами, из числа тех, кого раньше отправляли в Чечню убивать русских. Еще одним предметом расследований Федерального агентства новостей стала стало «чеченское прошлое» Короткова. В своем материале мы рассказывали о фактах, которые могут указывать на устранение Коротковым коллеги на территории Чечни во время командировок в составе сводного отряда милиции, а также возможной продаже боеприпасов.

Среди сотрудников «Новой газеты» Денис Коротков — не единственный, кто поддерживает террористов. Например, сотрудница либерального СМИ Ольга Бобурова брала интервью у боевика одной из радикальных исламистских группировок Сергея Трофимова, взявшего себе прозвище «Иса». На одном из пропагандистских видео собеседник «Новой газеты» буквально обещал русским устроить «кладбище» в Сирии. Кроме этого, «Новая газета» встала на защиту признанных судом террористами фигурантов дела «Сети», назвав приговор «началом сопротивления».

Сегодня Коротков отказывается вести объективный диалог с журналистами ФАН и отвечать на поставленные вопросы. Просьбы дать свою оценку и изложить видение ситуации встречается с нервозностью и в штыки. «Новая Газета» пишет сомнительные материалы, заявляя, что все изложенные сведения – неправда, а на «самых честных журналистов» начали оказывать давление. Пока ситуация выглядит так, что Короткову и «Новой» есть, что скрывать. Эта же ситуация показывает, как оппозиционная пресса к «свободе слова». Если критика и обвинения звучат в адрес государства и чиновников – «значит правда». А если в адрес либералов, оппозиционеров и «подвекторных» им СМИ – значит обязательно «давление и ложь». Редакция ФАН считает, что «Новая» таким образом отказывает россиянам в праве на получение объективной и всесторонней информации, а журналистам ФАН на проведение расследований. Это неприемлемо. Социально значимые события и факты должны придаваться огласке.

Федеральное агентство новостей обращается в Следственный Комитет РФ с просьбой рассмотреть видеозапись, опубликованную в этом материале, и проверить озвученную в ней информацию о связях сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство».

Кроме этого, на основании статей 39 и 40 Закона РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» просим редакцию «Новой газеты» в семидневный срок предоставить следующие сведения:

Знали ли вы о связях своего сотрудника с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ)?

В случае непредставления запрашиваемой информации сетевое издание Федеральное агентство новостей оставляет за собой право обратиться за защитой своих прав в суд и Прокуратуру.

1 Организация запрещена на территории РФ.