Украинцам рассказали о технике правильного чихания при коронавирусе

Киев, 27 февраля. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал советы, как правильно чихать, чтобы защититься от распространения коронавируса COVID-19. Прикрываться, по его словам, можно не только локтем, но и ногой.

«Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя… А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться. Ну вы поняли, да? Не той частью тела, которой вы будете контактировать с человеком», — цитируют «Известия» слова украинского министра.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. По данным на 27 февраля, всего в мире инфекцией заразились 82 186 человек, выздоровели — 32 906, а умерли — 2804, передавала «Газета.ру».

Граждан Украины эвакуировали из Китая самолетом на родину и направили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Но местные жители устроили протесты и даже закидали камнями автобус с соотечественниками.В результате столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский.

В минувшую среду Министерство здравоохранения Украины получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из китайской Ухани, передавал RT. Отмечается, что ни у одного из них коронавирус не обнаружен.

На сегодняшний день случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине пока не зафиксировано.