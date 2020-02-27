نتائج ليبيا ، 27 فبراير: انتهك المسلحين في حكومة الوفاق الوطني 31 مرة الهدنة في طرابلس خلال 24 ساعة

ليبيا ، 27 فبراير: أطلق مسلحون أتراك قذائف هاون على المناطق السكنية في طرابلس. ستنظم مسيرة حاشدة ضد الإرهاب والتدخل التركي في بنغازي. دعمت المملكة العربية السعودية الجيش الوطني الليبي ، وأدانت تركيا لتدخلها في الشؤون الليبية. يدعو المسماري الإرهابيين إلى وقف القصف

المسماري: حكومة الوفاق الوطني قد انتهكت الهدنة 31 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي يطلقون أسلحة ثقيلة على الأحياء السلمية بطرابلس.

قال اللواء أحمد المسماري ، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي ، في مؤتمر صحفي ، إن الجيش الوطني الليبي سجل جميع المواقع التي ينطلق منها القصف.

وفقًا للمسماري ، سجل الجيش الوطني الليبي جميع النقاط والمواقف التي ينطلق منها القصف يوميًا من مدافع عيار 155 ملم. تسقط القذائف، بما في ذلك في الأحياء السلمية في العاصمة الليبية.

دعا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الإرهابيين إلى وقف القصف ، أو على الأقل عدم لمس المناطق السكنية. وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي متمسك بوقف إطلاق النار الذي تم في 12 يناير.

اعلن المسماري "لقد أصلحنا جميع النقاط والمواقع التي ينطلق منها القصف ، مثل الفلاح ، غابة النصر ، معيتيقة، النعام ومن منطقة الكريمية. هناك مواقع مدفعية داخل الأحياء السكنية ، ويجب على سكان طرابلس بنفسهم التفكير في الأمر ".

وأكد أنه على الرغم من الاستفزازات ، فإن الجيش الوطني الليبي يحترم وقف إطلاق النار. خلال الـ 24 ساعة الماضية ، تم تسجيل 31 مخالفة من قبل الإرهابيين في طرابلس ، وكذلك طائرة بدون طيار في جنوب طرابلس.

و انهى كلامة "كان بإمكاننا الرد، لكننا لم نفعل ذلك".

أطلق مسلحون أتراك قذائف هاون على المناطق السكنية في طرابلس

تعرضت المناطق السكنية في طرابلس لإطلاق النار من قبل المسلحين الأتراك.

تعرض المدنيون في العاصمة الليبية للنيران. وفقًا لمصدر على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook ، بعد أن رد الجيش الوطني الليبي على النار في مطار معيتيقة، حيث كانت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا ، بدأت العصابات في شن هجوم بقذائف الهاون بدون هدف على المناطق السلمية. يشار إلى أن إطلاق النار أطلق من نقطة مشروع الموز في شرق طرابلس.

ونذكرأنه بالأمس قام المسلحون الذين يقاتلون إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني بتنظيم العديد من الاستفزازات في العاصمة الليبية. على وجه الخصوص ، نفذوا هجمات في مناطق مشروع الموز ، غابة النصر وقصر بن غشير. وبالتالي ، فإن الجماعات المسلحة التركية تحاول تعطيل وقف إطلاق النار وتستعد لبدء القتال على نطاق واسع.

بنغازي تستضيف مسيرة حاشدة ضد الإرهاب والتدخل التركي

يستعد سكان بنغازي للمشاركة في مسيرة واسعة النطاق ضد الإرهاب والتدخل التركي في الصراع الليبي. حسب قناة ليبيا لايف تي في ، فإن الحدث سيجري يوم الجمعة 28 فبراير.

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري ، في مؤتمر صحفي حول الوضع داخل البلاد ، إن القوات المعادية التي يمثلها الإرهابيون الذين تساعدهم تركيا بنشاط ، تحاول تدمير ليبيا ، عن طريق مهاجمة دولتها وسلامتها الإقليمية. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الليبيين لن يسمحوا للمسلحين بالقيام بذلك.

ولاحظ أيضا أن سكان البلد بحاجة إلى الوقوف متحدين ضد تركيا وقائدها رجب طيب أردوغان ، الذي يرعى إرهابيي ما يسمى حكومة الوفاق الوطني.

"لا لأردوغان. لا للإرهاب! - هتف أحمد المسماري.

وفي الختام ، أضاف أن الجيش الوطني الليبي يراقب عن كثب الوضع في طرابلس ويتوقع من ن حكومة الوفاق الوطني استفزازات مسلحة جديدة ، رغم وقف إطلاق النار. يتوقع الجيش الوطني الليبي أن تعلق الأمم المتحدة قريبًا على وقائع انتهاك وقف إطلاق النار.

دعمت المملكة العربية السعودية الجيش الوطني الليبي بإدانة تركيا لتدخلها في الشؤون الليبية

وتعرب السلطات السعودية عن استيائها من التدخل التركي المتزايد في ليبيا ، مما يزيد من الدعم المقدم للجيش الوطني الليبي. ووفقا للمونيتور، تساعد الرياض قوات المشير خليفة حفتر.

يلاحظ الخبراء أن أحد أهم القضايا التي تسبب قلق مجلس الحكم السعودي هو الأمن في المنطقة.

أكدت المملكة نفسها قلقها من تدخل تركيا ليس فقط في الشؤون الليبية ، ولكن أيضًا في الوضع الداخلي في الدول العربية الأخرى. من المحتمل أن يجبر التوسع الإضافي في المشاركة التركية في الأزمة الليبية المملكة العربية السعودية ليس فقط على زيادة دعمها للجيش الوطني الليبي ، ولكن أيضًا للضغط على شركائها الغربيين لردع الجانب التركي. من الجدير بالذكر أنه حتى وقت قريب ، كانت سلطات المملكة تفضل اتخاذ موقف أكثر حيادية ، ولكن سياسات أنقرة أجبرت المملكة العربية السعودية على اتخاذ إجراءات حاسمة.

وتوجه الرياض الانتباه إلى نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى أراضي ليبيا ، مما يعوق التسوية السلمية لحالة الصراع في شمال أفريقيا.

وقال الخبير محمد السلامي" إن العديد من المقاتلين الموالين لتركيا يستخدمون هذا النقل كفرصة لدخول أوروبا ".

يدعو المسماري الإرهابيين إلى وقف القصف

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي إن الجيش الوطني الليبي يدعو كل من يدعم الإرهابيين إلى التوقف.

أكد المسماري في كلمته أن الجيش الوطني الليبي "لا يقاتل من أجل السلطة أو المال ، بل يقاتل من أجل الشعب والسلام، ومن أجل ليبيا".

"نحن نحارب الإرهاب والمجرمين الذين تدعمهم قطر وتركيا ، ونحن على استعداد لأن نصبح شهداء من أجل ليبيا" ، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.

وأشار إلى أن الشعب الليبي هو مجموعة من القبائل المختلفة. ولا يمكن اعتبار الشخص الذي يطلب مساعدة الإرهابيين أو تركيا مواطنًا ليبيًا. أظهرت العديد من الاحتجاجات التي قام بها سكان البلاد أنهم يعارضون ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والتدخل التركي.

"نخبر كل من يدعم الإرهابيين ، توقف! إن أي مواطن ليبي أكثر أهمية بالنسبة لنا من أي رئيس يعارض الشعب الليبي ".

كما أعرب عن بيان وقعه ممثلو تسع قبائل ليبية. وذكر أنهم يدعمون الجيش الوطني الليبي.

يجب أن يستند حل النزاع الليبي إلى آراء القبائل وبدون اتفاقيات السخيرات. نحتاج إلى الاستماع إلى القبائل الليبية لحل المشاكل ، والاستماع إلى الشعب الليبي واحتجاجات الشعب ضد الإرهاب.

وقالت الوثيقة أيضا أنه في 14 فبراير في بنغازي خرج عشرات الآلاف من الناس للاحتجاج على الإرهاب.

وقرأ المسماري بيان:"هؤلاء الناس يدركون جيدًا أن المؤامرة ضد ليبيا مستمرة ، وأن الإرهابيين هم عملاء استخبارات الخاصة التي تهدف إلى تدمير البلاد. يجب أن لا ندعهم يفعلون ذلك. ويوم الجمعة مرة أخرى سيكون هناك حشد كبير ضد الإرهاب في بنغازي".