Экс-депутат Рады Гаврилюк вынужден «таксовать» в Киеве

Киев, 27 февраля. Бывший депутат Верховной рады и активист Евромайдана Михаил Гаврилюк заявил, что вынужден зарабатывать на жизнь работая таксистом.

«Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому», — признается украинец.

Напомним, что Гаврилюк не сумел пройти в парламент последнего созыва, набрав лишь 0,56% по своему округу.

За рулем такси бывшего депутата и ярого «майданщика» обнаружила предпринимательница Алла Желизняк. По ее словам, Гаврилюк профессионально оказал услуги водителя.

Помимо своего колоритного имиджа «казака» Михаил Гаврилюк запомнился рядом скандалов. Несмотря на отсутствие какого-либо источника доходов, кроме депутатского жалования, он хвалился новым автомобилем и трехэтажной усадьбой в Карпатах. В 2018 году у Гаврилюка обнаружили Mercedes, на котором он ездил на заседания Рады. Выяснилось, что эта машина предназначалась для использования в так называемой АТО и была зарегистрирована на волонтерскую организацию. Несмотря на это, автомобиль использовался Гаврилюком в личных целях.

В прошлом месяце стало известно, что экс-парламентарий от «Фронта перемен» Яценюка строит огромную усадьбу у озера в Ивано-Франковской области. В декларации Гаврилюка о недвижимости в Карпатах ничего не говорилось. Позже он признался, что заполучил такой дом благодаря «удачной женитьбе».

Также Михаил Гаврилюк выступал с инициативой легализовать на Украине проституцию. По его мнению, данный шаг «обезопасил бы украинцев от венерических заболеваний», передает RT.