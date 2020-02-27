ПВО Сирии сбили турецкий боевой беспилотник

Дамаск, 27 февраля. Системы ПВО Сирии уничтожили беспилотник ВС Турции, который вошел в воздушное пространство Сирии и готовился нанести удар по позициям ВС САР, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

По данным ЦПВС, инцидент произошел 25 февраля в 08.15 по московскому времени. Многоцелевой беспилотник ВС Турции «Анка» в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу.

В 08.50 дежурные силы ПВО Сирии уничтожили беспилотник «при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф».

«В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил», — подчеркнули в Центре по примирению.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время существенно обострилась. Сирийская арабская армия (САА) вынуждена была возобновить операцию против террористов, которые увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты. При этом Анкара вредит Дамаску любыми возможными способами, продолжая саботировать сочинские соглашения. Турция не просто защищает террористов в Идлибе, но поставляет им технику и вооружение.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что якобы подконтрольные Турции боевики захватили сирийский город Серакиб. Военный источник опроверг заявление, отметив, что все атаки боевиков на город были успешно отражены. Город находится под полным контролем Дамаска, несмотря на регулярные атаки боевиков, в Серакибе продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.