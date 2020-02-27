Резолюцию Европарламента по ВОВ обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

«Оправдываться не за что» — заключили историки. Сегодня на конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили резонансную резолюцию Европарламента. Документ уравнивает ответственность Советского Союза и нацисткой Германии за то, что началась Вторая мировая война. Такую выходку Евросоюза эксперты называют все той же геополитической и геоэкономической борьбой.

«Чего они хотят добиться? Они хотят добиться пересмотра итогов Второй мировой войны, пересмотра сложившейся системы расстановки сил, возможно, наших позиций в ООН через это. Добьются? Вряд ли, потому что, напомню, исключить нас из Совета безопасности ООН можно только через роспуск самой организации, поскольку мы являемся учредителями. Естественно, что ничего из этого не выйдет, но попытки эти есть и будут», — отмечает историк Евгений Гурьев.

Причиной начала войны Европарламент считает пакт Молотова — Риббентропа, то есть Договор о ненападении от 23 августа 1939 года.

«Оправдываться за него не стоит, я считаю, это абсолютно прагматичный, логичный, вытекающий из всего курса международной политики конца 30-х годов факт. Вторая мировая все равно бы началась без этого пакта Молотова — Риббентропа. Если бы, возможно, западной демократии не дали бы расчленить Чехословакию, дали бы нам оказать помощь Польше, вот тогда, возможно, войны бы не было», — рассуждает историк.

Эксперты сегодня еще раз напомнили и о том, что Советскому Союзу пришлось воевать не с одной нацисткой Германией, а с объединенной Европой. Историки приводили примеры с цифрами. Так, в составе войск СС за время Второй мировой войны была сформирована 41 дивизия, из них только 15 состояли из немцев. На Третий рейх работала и промышленность других стран, помощь поступала в виде различных ресурсов: шведской железной руды, финского леса, эльзасского угля.

«Если бы Германия была одна, то, возможно, или не было бы Второй мировой войны в том варианте, в котором получилась она вообще, или она закончилась бы очень быстро и гораздо печальнее для Германии, чем она получилась. Ведь, действительно, на стороне Германии сражалась практически вся Европа», — отмечает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Пропаганде и попыткам влияния на сознание людей можно противопоставить только знания, уверенны историки. Они предлагают больше рассказывать о войне в школах, снимать художественные и документальные фильмы, проводить исторические расследования.