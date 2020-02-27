Променявший РФ на Италию фигурист Ригини пожаловался на невозможность заработать

Москва, 27 февраля. Бывший российский фигурист Иван Ригини рассказал, что в его виде спорта нет возможности зарабатывать.

28-летний фигурист Ригини представлял Российскую Федерацию на международных соревнованиях до 2013 года, после чего сменил спортивное гражданство на итальянское. В его досье два золота юниорского чемпионата России.

По его словам, в данном виде спорта, несмотря на его популярность, отсутствует возможность нормально зарабатывать из-за слабо развитого спонсорства.

Как он утверждает, все фигурное катание существует за счет японского спонсора. Иван Ригини говорит, что в Европе с этим «вообще глушь».

«Имелись бы спонсоры, соревнования были бы уже совсем другими. Появилась бы реальная реклама, и вряд ли чемпион мира продолжал бы получать за победу 50 тыс. долларов», — рассуждает спортсмен.

Согласно мнению фигуриста, призовые на мировом первенстве слишком маленькие, сообщает RT. Ригини утверждает, что 50 тыс. — много лишь на первый взгляд.

«Когда ты потом отдал 10-15% государству, проводящему соревнования, 30-40% своему тренерскому составу, еще какой-то процент федерации и заплатил налоги, то, считай, вообще ничего не получил», — жалуется итальянский россиянин.

Он отмечает, что 50 тыс. можно выиграть, лишь одолев Юдзуру Ханю или Нейтана Чена.

«Попробуй обыграй их», — подчеркивает Иван Ригини.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что доход фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой не соответствует их результатам и уровню популярности. Он предложил им задуматься о смене спортивного гражданства.