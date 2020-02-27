Американские лоббисты пытаются обелить боевиков ПНС Ливии за счет инфоатаки на РФ

Москва, 27 февраля. Ливийские СМИ продолжают проплаченную американскими лоббистами кампанию в попытках обелить так называемое Правительство национального согласия (ПНС), уличенное в связах с боевиками. The Wall Street Journal опубликовало очередной материал об активности России в Африке, в том числе и Ливии. Статья активно разошлась по ливийским СМИ, подконтрольным ПНС.

Журналисты WSJ заявляют, что якобы в Судане, Центральноафриканской Республике и Ливии действует ЧВК «Вагнера». Обозреватели считают, что Россия использует частные компании для доступа к ресурсам африканских стран и работает на усиление своих позиций в регионе.

В Москве неоднократно отмечали, что Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки. Однако это сотрудничество максимально открытое ― РФ не нуждается в услугах частных компаний. Так, в Судане РФ выиграла контракт на добычу золота, информация находится в свободном доступе. Точно также не держится в секрете и присутствие российских военных инструкторов в ЦАР. Россияне обучают представителей местных силовых служб, об этом неоднократно говорили и в пресс-службе президента РФ, и в Министерстве иностранных дел РФ.

Что касается Ливии, то авторы материала WSJ вторят боевикам из ПНС. Они заявляют о сотрудничестве Ливийской национальной армии (ЛНА) с ЧВК «Вагнера». С таким же заявлением выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако заявления ПНС и Эрдогана едва ли могут вызывать доверие. Анкара поставляет ПНС Ливии оружие, боеприпасы, отправляет в Ливию военных специалистов и боевиков из сирийского Идлиба в нарушение эмбарго ООН. Атаки на РФ в информационном пространстве служат прикрытием для нарушений со стороны Турции.

Кроме того, немецкое издание «Zuerst!» выявило факт сотрудничества ПНС с американской лоббистской компанией Mercury Public Affairs, LLC. Главарь ПНС Ливии Файез Саррадж заключил контракт с американской компанией. Теперь лоббисты из США занимаются улучшением имиджа ПНС Ливии в информационном поле. Это объясняет многочисленные публикации в западных СМИ в поддержку террористов ПНС Ливии. Кроме того, в эту кампанию оказалась втянута и Россия, информационные атаки против которой стали мейнстримом на Западе.