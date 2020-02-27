Дочери Успенской предложили 1 млн рублей за резонансное интервью о матери

Москва, 27 февраля. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина может принять участие в съемках новых телевизионных передач, посвященных ее отношениям с матерью. В США за ней «охотятся» стрингеры, нанятые российскими телевизионщиками.

Как сообщает «Стархит», сама Успенская заявляет о категорическом отказе участвовать в телевизионных шоу. Ранее ей предложили 5 млн рублей в качестве платы за участие в шоу. Однако после скандала в передаче Ксении Собчак на Первом канале, певица решила больше там не появляться.

«Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарий программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова мне и моим близкими», — заявила Успенская после съемок.

По данным издания, «Татьяна оказалась сговорчивее». За рассказ об отношениях с матерью ей обещают 1 млн рублей.

«За Таней ведут охоту работники телевидения. Они идут на многое, лишь бы заполучить ее в свои руки. Сейчас Плаксина проживает в Лос-Анджелесе. За ней следят американские стрингеры, которых наняла российская сторона. Ей предлагают деньги, пытаются «обработать» на психологическом уровне. Как говорится, цель оправдывает средства», — рассказал руководитель детективного агентства Insider77.ru Максим Заболотный.

Заболотный, помогающий сейчас артистке уладить вопросы, связанные с дочерью, так же добавил, что вскоре, возможно, выйдет еще несколько программ с участием Плаксиной.

Как сообщала ранее «Газета.ру», скандал в семье Успенской разразился в конце января после того, как ее 30-летняя дочь Татьяна выступила в эфире программы Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, где на всю страну обвинила мать в побоях и жестоком обращении.

По словам юриста Успенской Александра Бенхина, у Плаксиной хронический шизофреноподобный психоз и она не отдает отчета своим действиям. После скандального выпуска на НТВ Плаксина покинула Россию и уехала в США.

В четверг Заболотный сообщил, что Успенская отказалась от 5 млн рублей, которые ей предлагали за участие в шоу «Пусть говорят» и снялась в передаче Ксении Собчак. Но в итоге ее опозорили и не заплатили за съемки ни копейки. По его словам, после участия в шоу «Док-ток», Успенская совершенно разбита. Он уточнил, что певица не хотела зарабатывать на беде, а хотела донести, что любит свою дочь.