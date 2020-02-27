Волочкову возмутили слухи о сдаче роскошной квартиры в Петербурге

Москва, 27 февраля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова прокомментировала сообщения о сдаче своей петербургской квартиры за полмиллиона рублей в месяц.

Волочкова, которую возмутили слухи о сдаче недвижимости, заявила, что с пониманием относится, что некоторым не дает покоя подаренная олигархом и ее бывшим возлюбленным Сулейманом Керимовым квартира в Северной столице. При этом она подчеркнула, что не обязана ни перед кем отчитываться о том, сдает или не сдает свою недвижимость в аренду.

«Мои хорошие, живите своей жизнью, что же вы лезете уже в мою душу, в мои тарелки, в мои бокалы, в мою постель, теперь еще в мои квартиры? <…> Если я захочу сдать квартиру, я сделаю это сама лично и точно не вам. А тем людям близким, которым захочу сдать. Если захочу. А не захочу – не буду сдавать», — приводит «Пятый канал» слова танцовщицы.

По мнению 44-летней звезды, интерес к ее квартире переходит границы дозволенного.

Артистка призвала всех порадоваться за нее — за то, что она счастлива, занимается любимым делом и получает от мужчин букеты цветов каждый день.

Ранее на сайте ЦИАН появилось объявление якобы от имени Волочковой о сдаче роскошной квартиры в Петербурге за 500 тысяч рублей. Однако в беседе с Кp.ru знаменитость сообщила, что не имеет никакого отношения к объявлению.