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Рейтинг Зеленского значительно снизился за два месяца

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Рейтинг Зеленского значительно снизился за два месяца

Киев, 27 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский значительно потерял популярность за последние два месяца, об этом свидетельствует рейтинг главы государства, составленный по итогам опроса.

Киевский международный институт социологии (КМИС) в четверг опубликовал новый рейтинг первых лиц Украины. Согласно данным опроса, положительно к Зеленскому относятся 47% украинцев. При этом два месяца назад о положительном отношении к президенту заявляли 60% респондентов, отмечают социологи. По сравнению с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов.

О негативном отношении к Зеленскому заявили 24% опрошенных, это на 10% больше, чем в конце прошлого года. В декабре о негативном отношении к президенту Украины заявляли 14% респондентов.

Кроме того, популярность среди украинцев потерял и глава киевского правительства Алексей Гончарук. По данным февральского опроса, негативно к премьеру Украины относятся 33% опрошенных. В декабре их число составляло около 20%.

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Источник: Украина.ру
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