Мисмари потребовал от протурецких боевиков прекратить обстреливать мирных граждан

Триполи, 27 февраля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари обратился к протурецким боевикам с требованием прекратить убивать мирных граждан в Триполи.

В Ливии полноценный мир не может наступить по причине вторжения в страну Турции. Об этом заявил накануне заявил Ахмад Мисмари. По его словам, те, кто просят помощи у экстремистов или турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, не могут считаться гражданами Ливии. Он назвал сотрудничающего с Анкарой премьер-министра нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа террористом и предателем ливийского народа.

«Нам известны точки и позиции, где располагается турецкая артиллерия и протурецкие боевики. Они постоянно атакуют мирные кварталы, и я повторюсь: «Хватит обстреливать мирных граждан. Если вы хотите воевать, то давайте, но не в жилых районах. Мы могли отвечать тоже артиллерией на их обстрелы, но не стали этого делать», — подчеркнул в своем сообщении официальный представитель ЛНА.

Мисмари добавил, что протурецкие боевики размещают артиллерию и бронетехнику в жилых районах. В это время протурецкие боевики располагаются в школах и домах мирных жителей, выбрасывая на улицу проживающих в них.

Спикер ЛНА заверил, что армия продолжает поддерживать перемирие, которое инициировала Россия.

«Мы продолжаем соблюдать режим прекращения огня с 12 января этого года, но ежедневно террористы устраивают провокации, прикрываясь мирными жителями. Мы за режим прекращения огня», — подытожил Ахмад Мисмари.

Отметим, что Турция поставляет для так называемого Правительства национального согласия вооружение и военную технику. Тем самым Анкара нарушает действующее эмбарго на поставку оружия в Ливию. Помимо этого, для поддержки террористического режима в Триполи переправляются сирийские боевики и турецкие военные.

Для противодействия Турции Евросоюз готовит специальную миссию по предотвращению поступления вооружения для боевиков ПНС. Планируется, что акваторию Средиземного моря будут контролировать корабли, чтобы пресекать доставку военных грузов в Триполи.