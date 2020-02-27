Newsweek рассказал о российском «убийце крылатых ракет»

Вашингтон, 27 февраля. Российские вооруженные силы получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» и испытали его способность открывать огонь по приближающимся самолетам. Обозреватели американского журнал Newsweek назвали С-350 «убийцей крылатых ракет».

Накануне первый комплекс С-350 «Витязь» официально поступил на вооружение Воздушно-космических сил РФ. Первый С-350 получила Академия воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

«Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район», — сообщили в Минобороны РФ.

Журналисты Newsweek назвали С-350 оружием, предназначенным для защиты государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от атак перспективного вооружения противника ― авиации и ракет. Обозреватели назвали С-350 «убийцей крылатых ракет» из-за его возможности уничтожать управляемые ракеты противника. С-350 дополнил средства противовоздушной обороны ― С-200, С-300, С-400 и С-500.

Минобороны РФ получило С-350 на фоне заявления Пентагона о разработке ракет, которые ранее находились под запретом из-за действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке 2 августа, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва отвергла все обвинения, назвав их несостоятельными. Российские и китайские власти обратили внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам.

Вслед за этим президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.