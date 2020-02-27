Добронравов отреагировал на слухи об уходе из «Сватов»

Москва, 27 февраля. Популярный актер театра и кино Федор Добронравов обиделся на слухи о его уходе из сериала «Сваты».

Актер Московского академического театра сатиры признался, что его берет обида, когда он слышит слухи о своем уходе из популярного сериала.

«Да как я могу уйти из «Сватов», если это моя любимая актерская работа за всю мою огромную карьеру! Мой герой в седьмой части никак не изменится — все такой же веселый, очаровательный и замечательный», — сказал артист в интервью «Антенне».

Добронравов также выразил надежду, что «Сватов» продлят еще на один сезон, на восьмой. По его словам, работа над седьмым сезоном сериала идет полным ходом.

Ранее режиссер «Сватов» Андрей Яковлев не исключил, что седьмой сезон сериала может стать последним. Однако пока окончательное решение о перспективах продолжения кинопроекта не принято. Сейчас, по словам режиссера, стоит задача доснять картину.

В феврале в Сеть попали первые кадры из седьмого сезона «Сватов». На фото изображен дом Виктора и Светланы Празецких в белорусской деревне Дуличи, где разворачивается действие картины.

Напомним, сериал «Сваты» попал в так называемый производственный ад из-за политической ситуации на Украине. Пять лет назад съемки приостанавливались из-за запрета российским артистам посещать украинскую территорию. Позднее было решено перенести место съемок в Белоруссию.