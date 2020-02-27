Экс-главврач Боткинской больницы о профилактике коронавируса. ФАН-ТВ

Смертельный коронавирус второй месяц держит в напряжении почти все человечество. На 27 февраля не осталось ни одного континента, кроме Антарктиды, где бы не было зараженных.

Недавно уволенный главврач инфекционной Боткинской больницы Петербурга Алексей Яковлев рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как правильно бороться с короновирусом, почему ВОЗ игнорирует мировую эпидемиологическую опасность, а также какие ошибки и промахи допускаются при карантине. Мнению заслуженного инфекциониста можно верить — за его плечами множество профессиональных наград.

«Закрыться от респираторного вируса полностью нельзя. Чем больше вы будете делать исследований, тем выше шанс, что вы будете находить у вполне здоровых людей этот вирус», — предостерегает бывший главврач больницы им. Боткина.

Настороженность населения, а также превентивные меры, безусловно, полезны. Однако, уверяет врач, полностью отгородится от респираторного вируса нельзя, также, как невозможно избежать и его завоза. Последние тенденции только подтверждают это: во многих странах количество зараженных исчисляется сотнями.

«Вы заметили, что ВОЗ не торопится объявить пандемию, а технически то, что вирус попал практически на все континенты, это один из признаков того, что развивается пандемия», — обращает внимание медик.

При этом распыление химических веществ на улицах, как это делают в некоторых регионах Китая — бесполезны. Гораздо важнее соблюдение карантина и личной гигиены. В настоящий момент коронавирус не лечится. Возможна лишь симптоматическая помощь: препараты от боли в горле, кашля, высокой температуры. Важнейшей мерой для купирования проблемы Алексей Яковлев называет карантин.

«Иммунитет сам будет справляться, надо только помогать ему», — уверяет он.

Также врач затронул одну из обнажившихся проблем России: карантин должна вводить исполнительная власть. Инфекционист посетовал на то, что все идеи изоляции были правильными, а вот ответственность за исполнение непосильно легла на плечи больниц. В итоге, люди стали заложниками неправильных решений.

«Это неудачно сказалось на пациентах. И на тех пациентах, которые сейчас поступают с гриппом, и на тех, кто испуганно оказался в палате, когда обещали обследовать в течение одного дня, а приходит врач в скафандре и объясняет, что теперь вы здесь две недели будете. Я понимаю эмоциональный взрыв человека, которого обманули», — признается Яковлев.

Есть определенный алгоритм ввода карантина. И тут не обойтись без финансовой поддержки и без помощи Росгвардии. Чего, однако, сделано не было, отмечает бывший главврач. При этом он уверен: ситуация со сбежавшими пациентами — это всего лишь попытка найти повод для увольнения: скрыть ошибки и переключить внимание.

Алексей Яковлев признался, что он был несказанно тронут, когда увидел, что на его защиту встали более 45 000 человек. Для него это колоссальная поддержка и моральная победа. И именно моральные победы он называет самыми важными.