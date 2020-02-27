Посольство РФ в Германии раскритиковало украинского дипломата за вранье о «голодоморе»

Берлин, 27 февраля. Посольство России в Германии раскритиковало украинского посла, умолчавшего ряд фактов в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, посвященной теме так называемого «голодомора» 1932-33 годов.

Российское диппредставительство в своем заявлении сообщает, что украинский дипломат Андрей Мельник «кромсает» общую историю и сортирует граждан СССР на национальные категории.

«Одних (украинцев) представляет в качестве жертв «геноцида». Других (казахов) рассматривает как жертв политики Сталина по уничтожению стремившихся к независимости этнических групп. Прочих (включая 2,5 млн чел, погибших от голода в РСФСР) предпочитает совсем не замечать», — пишет посольство РФ в Берлине.

Согласно украинскому видению истории, жители РСФСР не вписываются в концепт «голодомора-геноцида». Как отмечают в российском посольстве, Киев требует такого же подхода и от других государств.

«Печально наблюдать, как политическая целесообразность полностью затмевает совесть», — комментирует диппредставительство РФ в Берлине.

В прошлом месяце глава украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок требовал от Российской Федерации выплаты компенсации за «советскую оккупацию». По его словам, Москва должна Киеву за «раскулачивание и коллективизацию, за три «голодомора» и десятки миллионов уничтоженных украинцев».

Ранее в октябре 2019 года, Германия отказалась признавать массовую гибель жителей Советского Союза в начале 1930-х годов как геноцид украинского народа.

Напомним, украинское правительство позиционируют голод на территории СССР в 1932-33 годах как «геноцид украинцев» и «советский террор».