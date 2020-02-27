Кремль назвал дату встречи Путина с фракциями Госдумы

Москва, 27 февраля. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с фракциями Госдумы 5 марта, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», ― ответил Песков на вопрос о проведении встречи 5 марта.

На встрече с лидерами думских фракций Путин обсудит поправки в Конституцию РФ.

Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному собранию. Он предложил внести ряд поправок в Конституцию Российской Федерации. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы. В нем говорится о возможном расширении полномочий парламента и Конституционного суда РФ. Также в документе говорится о запрете высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах.

Ранее стало известно, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.