Триполи, 27 февраля. Турецкие боевики убили семью из пяти человек во время обстрела района ар-Раваджих в ливийской столице.

По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, поддерживающие нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) вооруженные группировки вели атаку с помощью турецкого БПЛА. Одна из ракет попала по машине, в которой находилось семейство.

В своем заявлении Ахмад Мисмари отметил, что атака гражданских — одно из преступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках реализации его колониальных амбиций в Ливии. Анкара уже продолжительное время поставляет для бандформирований ПНС вооружение и военную технику, нарушая действующее эмбарго на поставку оружия. Помимо этого, турецкие власти отправляют в Триполи сирийских боевиков, своих военных и ЧВК.

Турецкие боевики вместе с бандформированиями так называемого ПНС продолжают провоцировать ливийскую армию, чтобы сорвать действующий режим прекращения огня. ЛНА поддерживает перемирие, отвечая лишь точечными ударами. При этом за последние 24 часа террористы нарушили мирные договоренности 31 раз. Помимо БПЛА бандиты атакуют мирные улицы Триполи с помощью 155 мм гаубиц.

Сейчас Евросоюз готовит новую военную миссию по контролю над соблюдением оружейного эмбарго по Ливии. Для этого акваторию Средиземного моря будут контролировать корабли, чтобы не допустить переправки вооружения для боевиков Правительства национального согласия.