«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов

Москва, 27 февраля. Крупнейший спутниковый оператор «Триколор» перестанет транслировать более 30 телеканалов «Ред Медиа», который входит в «Газпром-Медиа», говорится в пресс-релизе «Триколора».

Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа». Среди них девять спортивных каналов, в частности, «Матч Премьер», «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Боец», «Матч Игра».

Заместитель генерального директора по контентной политике «Триколора» Николай Орлов сообщил, что оператор готов был оставить вещание только спортивных каналов, поскольку они представляли ценность для зрителей.

«Однако договориться об изменении пакетирования и разделении контента с правообладателем не удалось», — добавил топ-менеджер.

В заявлении пресс-службы холдинга «Газпром-медиа» сказано, что руководству «Триколора» не устроило ни одно из компромиссных предложений «Ред Медиа».