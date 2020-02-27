Сирия, 27 февраля. Армия продвигается в Хаме, заставляя террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» отступить в долину Аль-Габ. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики арестовали 46 человек, которых обвинили в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, на юге Идлиба в районе Серакиба потеряли трех офицеров и БМП, в Хаме продвигается в долине Аль-Габ.

Армия Турции и союзные силы: обстреливают из ПЗРК самолеты ВВС Сирии в воздушном пространстве на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступила из нескольких поселков в долине Аль-Габ на севере Хамы.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Дейр-эз-Зоре провели рейд в городе Шхиль и задержали несколько десятков человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики провели еще один рейд, на этот раз в районах города Шхиль, о чем сообщает портал Rojava Network. В результате обысков в жилых дома, во время которых боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) также изымали у жителей все оружие для самообороны, были задержаны для дальнейшего дознания 46 человек. Боевики вменили им в вину участие в подпольной деятельности «Исламского государства» и пособничество террористам.

Провинция Идлиб

Сообщается, что боевики оппозиции захватили груз боеприпасов и автомобиль «Шилка», принадлежавшие сирийской армии в районе деревни Дадих. У поселка Хан-ас-Субуль силы Башара Асада отразили атаку «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Боевики в свою очередь заявили, что им удалось подбить БМП армии, убив и ранив несколько военнослужащих.

В районе города Серакиб погибли три высокопоставленных офицера сирийской армии, включая бригадного генерала, о чем сообщает неназванный источник Сирийского центра мониторинга и исследований. Официальные СМИ потерь армии в личном составе пока не подтверждают.

Репортеры телеканала «Россия-24» передали, что турецкая армия обстреливает позиции сирийских правительственных войск и ВВС на юге провинции Идлиба. По данным телеканала, таким образом Турция ответила на авиаудар, при котором погибли, по меньшей мере, трое турецких военных. Как указывает источник, подконтрольные Анкаре боевики и армия используют при этом ПЗРК, вынуждая авиацию отстреливать цели с применением тепловых пушек.

Провинция Хама

Источники портала Halab Today передают, что в долине Аль-Габ сирийская армия продолжила наносить ракетные и артиллерийские удары по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселений Кастун и Зайзун.

По информации агентства Al Nour, сирийская армия также взяла под контроль деревни Аль-Закам, Аль-Дакна, Калидин в северо-западной части Хамы после боев с террористами «Тахрир аш-Шам» и связанных с ней группировок. Наземную операцию армии с воздуха прикрывали ВВС Сирии.

Провинция Хасака

Источники в Сирийской обсерватории (SOHR) сообщают, что российские и турецкие силы провели новый совместный патруль в окрестностях Дербасии. Четыре российских бронированных автомобиля и еще четыре турецких отправились из деревни Шерик на границе с Турцией и совершили поездку по маршруту, проходящем по трассе М-4 и окрестностям поселений Далик, Малак, Захр-аль-Араб, Каркунд, Атайшан и Курмания, после чего вернулись снова в Шерик. На всем пути следования патруль сопровождал на малой высоте вертолет ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.