До свидания, соседи, ваши шпроты больше не нужны. Колонка Голоса Мордора

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявило о прекращении деятельности торговых представительств в Литве, Латвии и Эстонии. Причина проста и очевидна: у России слишком плохие отношения с этими странами, чтобы развивать дальнейшее экономическое сотрудничество. Вины России в этом нет. Прибалтийские государства сами шли к этому упорно и последовательно все годы своей независимости.

Несмотря на перманентную русофобию, торговые отношения с Россией у этих стран все же худо-бедно развивались. Но только до 2014 года, когда в ответ на санкции Евросоюза Россия была вынуждена ввести контрсанкции, которые касались, в частности, импорта сельхозпродукции. Значительную часть поставок продуктов питания из Европы в Россию составляли товары, произведенные именно в Литве, Латвии и Эстонии.

Достаточно вспомнить то недовольство, которое вызвали в этих странах контрсанкции, потому что для них Россия была большим и привлекательным рынком. Ведь, несмотря на то, что прибалтийские государства входят в Евросоюз, их продукция на прилавках магазинов других европейских государств искать бесполезно. Просто потому что ее там нет.

Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и другие страны ЕС слишком трепетно относятся к своим производителям, чтобы допускать на свой рынок еще каких-то нахлебников, каковыми и считают в Евросоюзе своих новых членов с берегов Балтийского моря. Да и сама политика старой Европы по отношению к таким странам изначально была ориентирована на удушение их экономического потенциала, чтобы обезопасить себя от ненужной конкуренции.

Страны Прибалтики вынуждены были закрывать вполне конкурентноспособные предприятия по самым надуманным причинам, одной из которых была экология. Из того экономического потенциала, что был создан в республиках при СССР, не осталось ничего.

Недавно в Латвии разорилось и последнее крупное предприятие, производившее знаменитые шпроты. Потому что теперь не нужны даже они. Для внутреннего потребления хватит нескольких мелких фабрик, а Россия уже вполне неплохо научилась делать этот нехитрый продукт сама, в Калининградской области.

Другой важной составляющей экономического сотрудничества России с прибалтийскими странами был товарный транзит. В России после распада существовал определенный портовый голод, не хватало мощностей для перевалки грузов в Европу. И Прибалтика была удобна тем, что на территории этих стран были развитые порты, к которым вели железные дороги с той же шириной колеи, что и в России. Грузы из России шли огромным потоком и кормили целые регионы этих стран. Но теперь у России есть свой грузовой порт на Балтийском море, в Усть-Луге, который уже помог избавиться от значительной доли транзита. А так как многие терминалы еще строятся, транзит через какое-то время прекратится полностью.

А ведь все могло быть иначе. Литва, Латвия и Эстония могли бы прекрасно соседствовать с Россией, извлекая из этого огромные выгоды. Да и России было бы очень удобно иметь такой мостик в Европу. К слову, и прибалтийская продукция в России тоже была востребована, так как была вкусной и очень хорошего качества. Но теперь ребятам придется все съедать самим, и нет уверенности в том, что они с этим справятся. И, разумеется, никаких поступлений в и без того худенький бюджет этих стран не предвидится.

Экономическая ситуация в Прибалтике очень нездоровая и, наверное, правильно говорят, что беда не приходит одна. В данном случае отказ России от развития экономических отношений — беда вторая. О беде первой все давно знали и никак к ней не готовились. С 2021 года Евросоюз прекращает дотационную политику в отношении своих молодых членов. И если Венгрия, Чехия и Польша уже достаточно уверенно стоят на своих ногах, то о «прибалтийских тиграх» этого сказать нельзя. «Тигры» бездарно проели выделяемые на развитие деньги, разорили свою промышленность и поссорились с ближайшим соседом, который являлся для них достаточно удобным рынком. «Тигры» в итоге оказались драными кошками. И виной всему — бездарная экономическая политика и закоренелая русофобия.

Голоса разума все-таки иногда раздаются, порой даже от лидеров этих стран, но вряд ли это уже что-то изменит. Так как кардинально менять свое отношение к России эти страны не собираются. И Россия, вполне ожидаемо, платит им той же монетой. До свидания, соседи, ваши шпроты больше не нужны.