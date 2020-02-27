Бастрыкин поблагодарил ветерана ВОВ Сухарева за советы молодым следователям

Москва, 27 февраля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин навестил ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного юриста РСФСР, почетного работника прокуратуры РФ, доктора юридических наук Александра Сухарева.

Председатель СКР поблагодарил ветерана за внимание к деятельности ведомства, активное участие в мероприятиях СКР и советы молодым следователям, в том числе касающиеся их патриотического и нравственного воспитания.

Бастрыкин обсудил с Сухаревым проведение мероприятий в РФ и за ее пределами, посвященных памяти участников Великой Отечественной войны. Глава СК РФ высоко оценил деятельность Сухарева и других ученых, направленную на формирование у молодежи исторического мировоззрения. Кроме того, глава ведомства обсудил с ветераном проведение научно-практической конференции, посвященной осуждению итогов Нюрнбергского процесса.