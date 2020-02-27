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Сбербанк готов дать грант российским ученым на поиск вакцины против коронавируса

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Сбербанк готов дать грант российским ученым на поиск вакцины против коронавируса

Москва, 27 февраля. Сбербанк готов выделить российским научным институтам грант на поиск вакцины против коронавируса, сообщил глава финорганизации Герман Греф в ходе телефонной конференции.

«Вчера мы обсуждали с правительством, что мы готовы выдать грант российским научным институтам, чтобы поддержать их в поиске решения для этой проблемы, — сообщил руководитель Сбербанка. — Сейчас мы обсуждаем с нашими министрами, как мы можем помочь с этой проблемой».

Власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце прошлого года. Эксперты выяснили, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, который впоследствии получил официальное название — COVID-19.

Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, излечились порядка 32,4 тысячи. От инфекции умерли почти три тысячи человек.

Инфицированные, кроме Китая, были зарегистрированы в нескольких странах мира. По данным ВОЗ, первые образцы вакцины будут готовы только через полтора года. В организации назвали разработку вакцин одним из важных составляющих программы исследований, при этом нужно будет много времени на реализацию проекта. 

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Источник: РИА Новости
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