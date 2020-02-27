Небензя назвал единственное решение проблемы сирийского Идлиба

Москва, 27 февраля. Единственным долгосрочным решением проблемы вокруг сирийского Идлиба и Сирии в целом будет только окончательное и бесповоротное изгнание террористов.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает Радио Sputnik.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время существенно обострилась. Сирийская арабская армия (САА) вынуждена была возобновить операцию против террористов, которые увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты.

Турция, которая вместе с Россией и Ираном входит в число стран-гарантов перемирия в сирийском государстве, выступила с протестом. Анкара вредит Дамаску любыми возможными способами, продолжая при этом саботировать сочинские соглашения. Турция не просто защищает террористов в Идлибе, но поставляет им технику и вооружение.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что якобы подконтрольные Турции боевики захватили сирийский город Серакиб. Военный источник опроверг заявление, отметив, что все атаки боевиков на город были успешно отражены. Город находится под полным контролем Дамаска, несмотря на регулярные атаки боевиков, в Серакибе продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.