Онколог развеял самые распространенные мифы о раке

Москва, 27 февраля. Онколог Михаил Лесков развеял распространенные мифы о раке, о которых чаще всего говорят. Он подчеркнул, что онкологические заболевания существовали задолго до технологического прорыва.

По словам Лескова, многие люди уверены, что рак связан с развитием современной цивилизации. Якобы онкологические заболевания провоцируют мобильные телефоны и микроволновки.

Однако рак груди, желудка и кожи был описан еще в трудах Гиппократа. Врач подчеркнул, что археологические находки говорят о «возрасте» этого заболевания.

Еще один распространенный миф — избежать болезни могут люди, которые ведут здоровый образ жизни. Однако рак нередко диагностируют у детей.

Лесков подчеркивает, что не все факторы развития рака связаны с образом жизни. Хотя люди с избыточным весом входят в группу риска, пишет издание «Аргументы и Факты».

Онколог напоминает, что рак не всегда сопровождается болью. Но на ранних стадиях очень сложно выявить болезнь из-за ее бессимптомности.

Единственный вид рака, который можно обнаружить самостоятельно — рак груди. Но для этого женщина должна регулярно себя осматривать у зеркала.

Лесков развеял последний миф — рак можно определить по анализу мочи. Он подчеркнул, что это неправда, наличие опухоли не всегда приводит к изменениям в анализах.

Ранее сообщалось, что в России умер известный онколог Андрей Павленко. С того момента, как врач узнал свой диагноз, он начал вести видеодневник о буднях больного раком.

Павленко до последнего не опускал руки, боролся за жизнь, записывал мотивационные ролики и призывал других больных не падать духом, верить в исцеление.