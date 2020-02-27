Боевики ПНС нанесли массированный удар по городу Каср бен Гашир

Каср бен Гашир, 27 февраля. Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщил об обстрелах населенных пунктов террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

По словам Мисмари, в четверг, 27 февраля, подчиняющиеся Файезу Сарраджу бандформирования вновь нарушили условия перемирия. Боевики нанесли удары по жилым кварталам города Каср бен Гашир, выпустив по ним десятки снарядов.

Известно, что силы ПНС активно используют беспилотники, полученные от Турции. Вечером 27 февраля один из них ударил по жилому кварталу в районе Ар-Раваджих. Жертвами происшествия стали члены одной из семей. Сообщается, что ЛНА удалось сбить разведывательный дрон.

Отметим, что бандиты ПНС регулярно атакуют позиции ЛНА, не стесняясь при этом наносить удары по жилым кварталам. Они пытаются саботировать режим прекращения огня, а руководство ПНС в конечном итоге отказалось от переговоров под эгидой ООН в формате военной комиссии «5+5».