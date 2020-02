Армия Сирии наступает на юге Идлиба, пока Кремль подталкивает Турцию к переговорам

Сирийская арабская армия стремительно продвигается на юге провинции Идлиб — за день войскам удалось освободить несколько десятков населенных пунктов. Впервые с 2012 года правительственные войска контролируют в Идлибе большую территорию, чем бандформирования «умеренной оппозиции» и джихадистских группировок. Читайте о текущей ситуации в северо-западной Сирии в материале Федерального агентства новостей.

Новое наступление на юге Идлиба началось 23 февраля после того как сирийские войска освободили Серакиб и установили полный контроль над трассой М5. Уже во вторник армия вошла в крупный город Кафр-Набаль, одну из «столиц сирийской революции», которая оставалась под контролем бандформирований с самого начала гражданской войны.

После освобождения Кафр-Набаля оборона боевиков на юге Идлиба обрушилась, как карточный домик — всего за два дня САА удалось то, что не было достигнуто за месяц боев в ходе летнего наступления в 2019 году. (Напомним, тогда САА попытались войти в долину Аль-Габ с юга, но понесли значительные потери — боевики вели интенсивный огонь из ПТУР с отвесных склонов Джебель-Шахшабо, после чего отходили под укрытие турецких наблюдательных пунктов).

С восточного направления наступление пошло гораздо успешнее — только за первую половину 27 февраля САА освободила 12 населенных пунктов в долине Аль-Габ и окружила еще один «наблюдательный пункт» турецкой армии в Шер-Магаре. Войска продвигались по долине Аль-Габ, достигнув населенного пункта Дукмак.

В городе Кансафра боевики продолжают сопротивление. Под огневым контролем САА находятся населенные пункты в направлении на город Джиср аш-Шугур, который контролирует стратегическую автодорогу М4. Уже в ближайшее время сирийские войска пройдут долину Аль-Габ на север до конца и завершат освобождение провинции Хама.

В то время как САА практически без боя брала один за другим населенные пункты на юге Идлиба, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецких группировок начали ожесточенный штурм Серакиба — стратегически важного город в центральной части провинции.

Серакиб, который Турция окружила кольцом «наблюдательных пунктов», был освобожден сирийской армией 6 февраля. Он находится на пересечении важнейших стратегических автодорог М4 и М5 и контролирует важнейшие автострады, проходящие через Идлиб.

20 февраля боевики при поддержке турецких войск предприняли первую попытку отбить Найраб и Серакиб. Боевую технику террористам предоставили турецкие войска. На короткое время боевикам удалось прорвать оборону сирийцев, однако удар ВКС РФ вынудил террористов бежать.

#Turkish army launched a military operation against #SAA and captured Al Nirb town. Tanks and armored vehicles moving towards #Sarakib.

Reports of 2 #Russian UAVs were shot down by #Turkish anti-aircraft missiles.

Heavy #Turkish artillery fire on #SAA strongholds #Idlib #Syria pic.twitter.com/V1NQkglPw6