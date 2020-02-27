Армия Сирии наступает на юге Идлиба, пока Кремль подталкивает Турцию к переговорам

Сирийская арабская армия стремительно продвигается на юге провинции Идлиб — за день войскам удалось освободить несколько десятков населенных пунктов. Впервые с 2012 года правительственные войска контролируют в Идлибе большую территорию, чем бандформирования «умеренной оппозиции» и джихадистских группировок. Читайте о текущей ситуации в северо-западной Сирии в материале Федерального агентства новостей.

Наступление в долине Аль-Габ

Новое наступление на юге Идлиба началось 23 февраля после того как сирийские войска освободили Серакиб и установили полный контроль над трассой М5. Уже во вторник армия вошла в крупный город Кафр-Набаль, одну из «столиц сирийской революции», которая оставалась под контролем бандформирований с самого начала гражданской войны.

После освобождения Кафр-Набаля оборона боевиков на юге Идлиба обрушилась, как карточный домик — всего за два дня САА удалось то, что не было достигнуто за месяц боев в ходе летнего наступления в 2019 году. (Напомним, тогда САА попытались войти в долину Аль-Габ с юга, но понесли значительные потери — боевики вели интенсивный огонь из ПТУР с отвесных склонов Джебель-Шахшабо, после чего отходили под укрытие турецких наблюдательных пунктов).

С восточного направления наступление пошло гораздо успешнее — только за первую половину 27 февраля САА освободила 12 населенных пунктов в долине Аль-Габ и окружила еще один «наблюдательный пункт» турецкой армии в Шер-Магаре. Войска продвигались по долине Аль-Габ, достигнув населенного пункта Дукмак.

В городе Кансафра боевики продолжают сопротивление. Под огневым контролем САА находятся населенные пункты в направлении на город Джиср аш-Шугур, который контролирует стратегическую автодорогу М4. Уже в ближайшее время сирийские войска пройдут долину Аль-Габ на север до конца и завершат освобождение провинции Хама.

Бои за Серакиб

В то время как САА практически без боя брала один за другим населенные пункты на юге Идлиба, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецких группировок начали ожесточенный штурм Серакиба — стратегически важного город в центральной части провинции.

Серакиб, который Турция окружила кольцом «наблюдательных пунктов», был освобожден сирийской армией 6 февраля. Он находится на пересечении важнейших стратегических автодорог М4 и М5 и контролирует важнейшие автострады, проходящие через Идлиб.

20 февраля боевики при поддержке турецких войск предприняли первую попытку отбить Найраб и Серакиб. Боевую технику террористам предоставили турецкие войска. На короткое время боевикам удалось прорвать оборону сирийцев, однако удар ВКС РФ вынудил террористов бежать.

#Turkish army launched a military operation against #SAA and captured Al Nirb town. Tanks and armored vehicles moving towards #Sarakib.

Reports of 2 #Russian UAVs were shot down by #Turkish anti-aircraft missiles.

Heavy #Turkish artillery fire on #SAA strongholds #Idlib #Syria pic.twitter.com/V1NQkglPw6 — Islamic World Update (@islamicworldupd) February 20, 2020

27 февраля боевики на турецкой технике вновь предприняли массированное наступление при поддержке турецкой артиллерии. Представитель коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» Наджи Мустафа успел похвалиться захватом Серакиба и пообещать вскоре захватить Маарет ан-Нуман, однако сирийский военный источник опроверг эту информацию — бои в городе продолжаются, сирийская армия не пустила боевиков к трассе М5.

Бои продолжаются к юго-востоку от Серакиба вдоль трассы М5. Связанные с ХТШ медиаресурсы утверждают, что террористы заняли поселки Джубас, Дадих и Кафр-Батих. Источники Al Jazeera подтвердили, что турецкие войска спешно деблокировали два из четырех наблюдательных пунктов, окружающих Серакиб. Это означает, что трасса М5 вновь перерезана.

Агентство Reuters, ссылаясь на заявления турецкого военного ведомства, сообщило, что САА начала операцию по восстановлению контроля над Серакибом и развязкой трасс М4 — М5. Возможно, в операции могут принять участие ВКС РФ.

Методы военной дипломатии

Эскалация в Идлибе развивается на фоне третьего раунда переговоров между РФ и Турцией в Анкаре. Переговоры — как и активные боевые действия — продолжаются с 26 февраля. Турецкой делегацией на переговорах руководит замглавы МИД Турции Седат Онал, а российской — посол президента РФ в Сирии Сергей Вершинин и спецпосланник по Сирии Александр Лаврентьев.

На данный момент Турция недовольна предложениями РФ по урегулированию в Идлибе.

«Предложения со стороны РФ по Идлибу не отвечают нашим ожиданиям и противоречат сочинскому соглашению. — заявил пресс-секретарь турецкой правящей партии Омер Челик. — Силы Дамаска должны отойти на позиции, определенные в этом соглашении. Срок, который мы дали Дамаску, истекает. После этого наши военные сделают все, что нужно».

Напомним, по версии Турции САА, отвечая на атаки со стороны террористов, слишком далеко зашла вглубь Идлибской зоны деэскалации. Турция считает это нарушением сочинских соглашений и требует, чтобы сирийские войска вернулись на прежние позиции до конца февраля — на те позиции, которые САА занимала еще в сентябре 2018 года. Очевидно, что на данный момент это физически невозможно — и российская сторона, представляя Сирию на переговорах, откровенно заявляла, что «армию, которая идет вперед, невозможно повернуть назад».

С точки зрения России, сочинские соглашения не выполняет Турция: вместо того, чтобы разоружить террористов, она вооружила их, вместо того, чтобы создать демилитаризованную зону на границах зоны деэскалации, она позволяла террористам атаковать сирийские войска из-под прикрытия «наблюдательных пунктов» и ввела крупную группировку войск на территорию Сирии, чтобы остановить продвижение САА.

Неподтвержденные переговоры на высшем уровне

Два этапа переговоров между военными делегациями России и Турции, проходившие в Анкаре и в Москве, не дали результата. Президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта, уточнив позже, что ждет в первую очередь возможности обсудить Идлиб с Владимиром Путиным, однако сегодня в Кремле заявили, что планов приезжать в Стамбул или Анкару у Путина нет.

«Песков сегодня уточнил, что у Путина на этот день «другие рабочие планы». Более важные, чем встреча с Эрдоганом, который грозит войной Асаду, — отметил в своем Telegram-канале (@boris_rozhin) военный эксперт Борис Рожин. Как представляется, Кремль придерживается той же жесткой линии, которую озвучивал недавно глава МИД РФ Сергей Лавров, который заявил, что договоренности о прекращении огня с террористами будут равносильны капитуляции. Поэтому у президента Сирии Башара Асада есть карт-бланш на ведение боевых операций и Дамаску не станут мешать освобождать Идлиб ради диалога с Турцией (во всяком случае пока). Рано или поздно сделку все равно заключат, поэтому вопрос в том, сколько продлится период эскалации и сколько еще территории успеет забрать Асад, пока турки и ХТШ делают громкие заявления о «победах» под Найрабом и Серакибом».

«Виртуальные» победы Анкары

По мнению политолога Ивана Аркатова, Турция раздувает любые победы боевиков в Идлибе в информационном пространстве, чтобы создать необходимый фон для переговоров с Россией.

«Турция стремится сохранить лицо на международной арене, показывая-рассказывая, что «все под контролем», чтобы заставить Россию принять как можно больше условий, которые навязывает Турция в Сирии, — отметил политолог в комментарии для Федерального агентства новостей. — Заявление Кремля, который фактически проигнорировал слова о саммите 5 марта, говорит о том, что Россия видит, что происходит в Сирии, видит, что Турция не соблюдает прежние договоренности и на данный момент президент Путин не готов встречаться с Эрдоганом — до тех пор, пока не начнут соблюдаться договоренности в отношении Сирии».

Пока что, впрочем, до прямого конфликта с Турцией далеко — Анкара не захочет обострять отношения с Россией.