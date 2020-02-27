Песков сравнил «Остров мечты» в Москве с «Диснейлендом»

Москва, 27 февраля. Парк развлечений «Остров мечты», открывшийся в Москве, сопоставим с известным на весь мир «Диснейлендом», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Торжественное открытие первого в России и крупнейшего в Европе крытого парка пройдет в субботу. В четверг его осмотрел президент РФ Владимир Путин, а также воспитанники детских домов, малообеспеченных, многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Побывали в парке и подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского.

Как отметил Песков, он бывал в разных парках развлечений, которые хотели посетить его дети. Например, «Диснейленд», по его мнению, вполне можно сравнить с открывшимся «Островом мечты».

«В «Диснейленде» был несколько раз с детьми. И это абсолютно сопоставимо», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков обратил внимание на уникальную особенность крытого парка, которая позволит детям и их родителям наслаждаться «Островом мечты» и в снег, и в дождь.

До конца года в парке планируют открыть концертный зал и кинотеатр. На «Острове мечты» также появятся набережная и детская яхтенная школа. Пока что посетители могут ознакомиться сразу с несколькими городами мира, улицы которых воссоздали в парке, сделать фото в кадиллаке певца Элвиса Пресли или послушать оперу.