Памятник Ленину в Черниговской области ушел с молотка за 15,2 тысячи долларов

Сновск, 27 февраля. Памятник Владимиру Ленину в городе Сновск Черниговской области продали на аукционе за 15,2 тысячи долларов. Об этом сообщается на странице пресс-службы городской администрации в Facebook.

В горсовете рассказали, что первый аукцион, который был запланирован в электронной торговой системе на октябрь 2019 года, не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.

«26 февраля со второй попытки на аукционе [...] был продан бывший памятник В.И. Ленину, который находится на балансе Сновского городского совета, за 375,104 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка документов победителя.



Как утверждают в местной администрации, средства от продажи памятника пойдут на оформление ландшафта перед городским домом культуры, где был установлен монумент.

Памятники Ленину, как и многим другим знаковым историческим героям, связанным с Россией, на Украине сносят в рамках закона о «декоммунизации», который действует в стране с 2015 года. За несколько лет в государстве переименовали тысячи городов, улиц и других географический объектов, назвав их вместо имен советских деятелей именами украинских националистов, в том числе Степана Бандеры. Также в стране было снесено 1300 памятников Ленину.

В конце января министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун «выявила» связь между монументами советскому вождю пролетариата и вспышкой кори в стране. Она не без удовольствия отметила, что «свергнуть эту «гадость» удалось спустя десятилетия благодаря массовым акциям протеста».

По мнению многих экспертов, так называемой «декоммунизацией» украинские власти фактически хотят переписать историю и разорвать прочные культурные связи между Москвой и Киевом, поскольку на деле политика Украины по уничтожению памятных мест затрагивает не только советские мемориалы.